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Московский листок

Взрыв на аэродроме в Крыму - наша собственная вина

Опубликовано 10.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война крым киев
Взрыв на аэродроме в Крыму - наша собственная вина

В качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму рассматривается нарушение требований пожарной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.

По его словам, никакие факты или улики не указывают на намеренное воздействие на боеприпасы с целью подрыва.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме "Саки" возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

По данным регионального Минздрава, в результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребенка, подтвердили гибель одного , погибший был гражданским.

"Что бы это ни было, украинская ракета, диверсия или собственное раздолбайство, успокаивать это никак не должно, - считает эксперт Дарья Митина. - А то многие, я смотрю, выдохнули облегченно, мол, это не хаймарс прилетел, это мы сами обосрались. Не должно быть в Крыму ни ракет, ни ДРГ, ни обосратушек".

Полностью согласен.

А.Б.



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