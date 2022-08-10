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Московский листок

Зеленский расчехлился

Опубликовано 10.08.2022 в разделе комментариев 0

зеленский нобелевская
Зеленский расчехлился

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его слова приводит The Washington Post.

Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще. Поэтому они должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию.

Зеленский считает, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста: «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию», — сказал он.

Украинский лидер заявил о необходимости «призвать к ответственности все население» России.

На эту тему уже все высказались, от Медведева до Невзорова.

Хотя я не понимаю, что тут неожиданного? Зеленский как лидер нацистского государства впорлне естественно для себя призывает к коллективной ответсвенности всех россиян. Как другой руководитель в свое время призывал к ответственности всех евреев.

В Киеве любят говорить - какой же у нас нацизм, у нас же президент еврей... Ну вот такой у вас нацизм, с президентом-евреем. И такое бывает...

А тем, кто так восхищался - предоставлена роль хиви. Полезные существа, но если что, можно и в расход.

Но в одном Зеленский прав - проблемы России придется решать только нам, на иностранную помощь надеяться не нужно ни в чем.

Премьер Эстонии уже подтвердила - нечего всяким немытым в Европу ездить. Поездка в Европу - это для унтерменьшей привилегия, а не естественное право.

Верните им что ли останки Гитлера - пора уже торжественно перезахоронить, не в Ратаскайву, так в Виннице...

 А.Б.



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