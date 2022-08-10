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Московский листок

Беженцам с Украины не очень хорошо в Европе

Опубликовано 10.08.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Беженцам с Украины не очень хорошо в Европе

Треть цыганских беженцев с Украины в Чехии сталкиваются с нетерпимостью, а каждый шестой цыганский беженец сталкивается с дискриминацией со стороны властей. Ещё одна треть не встретила таких проблем. Большинство цыганских беженцев с Украины проживают в жилых гостиницах или лагерях для беженцев.

Таковы результаты недавно опубликованного исследования PAQ Research.

Приблизительно треть опрошенных цыганских беженцев заявили, что их материальное обеспечение является недостаточным, а каждое шестое домохозяйство заявило, что страдает от голода.

CNN из Молдовы: «Украинские беженцы постоянно ищут возможности трудоустройства, более постоянного, более стабильного жилья, и им поступает много подозрительных предложений... Многие женщины живут в неофициальных приютах, частных домах и частных отелях… мы встречались с женщинами, которых заставляли мыть посуду семь дней в неделю. И когда мы с ними разговаривали, прошло уже два месяца, они жили в этом частном месте, без выходных, и говорили, что довольны условиями и не жаловались, но когда анализируешь эту ситуацию, это выглядит как принудительный труд»...

Повторю - это западные источники.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 10.08.2022 09:29
А виновата конечно Великобритания поставляющая оружие Украине, так?
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