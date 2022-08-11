Надежда только на молодежь

Кто такой «политик»?

Итак, есть и ещё один способ ликвидации малокультурной глупости - жизнь может отвратить «образованца» от главного увлечения и развлечения «образованцев» – пива и шашлыков – и заставить человека самому увлечься получением ответов на вопросы в каких-то заинтересовавших его областях знаний, к примеру, в интереснейшем деле выращивания овощей и фруктов на даче. А эта деятельность невозможна без умения самому применять знания области агротехники, и этому применению придётся учиться, чтобы удовлетворить свой интерес в такого рода развлечении.

Интернет сделал легкодоступной массу информации и сейчас массы народу самостоятельно освоили чуть ли не все отрасли человеческих знаний намного лучше «профессионалов», и освоили не только безо всяких преподавателей, не только не ради получения денег, а исключительно ради развлечения.

Такое обучение (как развлечение) происходит, как правило, в ходе решения конкретной, заинтересовавшей человека проблемы, скажем, вопросов правильности теории Эйнштейна, высадки американцев на Луну или вопроса того, что случилось с самолётом рейса МН-17 на Донбассе. Но такое обучение пользованию знаниями происходит не просто в результате простого поиска информации по такой проблеме - мало ли какой информацией человек отвлекает себя от скуки! Настоящее обучение происходит в ходе дискуссии по рассмотрению конкретных деталей тех проблем, изучении которых увлекает этих любителей, поскольку ДИСКУССИЯ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ УМЕНИЯ ПРИМЕНИТЬ ЗНАНИЯ.

Что в итоге?

Вывод: как бы образование и ни отупляло, но сегодня человек может и сам стать специалистом. В том числе, стать специалистом и в политике.

Давайте разговор об этом и начнём с вопроса, а кто такой политик? С точки зрения его полезности для общества? С этой точки зрения ПОЛИТИК - ЭТО ЧЕЛОВЕК, УМЕЮЩИЙ ПРОИЗВЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ НА БЛАГО ГОСУДАРСТВА И НАРОДА.

Именно такие политики обществу и нужны, а если вы не согласны, то придумайте, зачем вам нужны те «политики», которых вы сейчас видите, - зачем вам нужны мерзавцы, умеющие добраться до государственных должностей только для того, чтобы на этих должностях сытно кормиться?

Ну, к примеру, зачем вам нужны кретины, которые нанесли и наносят человечеству огромные людские и материальные убытки борьбой с неким вирусом, если этот вирус никто не видел? Ведь пресловутый вирус SARS-Cov-2 по сей день не выделен и является придуманным компьютерным файлом. Неужели сложно понять, что два года борьба велась и ведётся против несуществующей угрозы, и эта борьба велась и ведётся убийственными для людей способами, повлекшими гибель миллионов человек?

А ведь для умов «политиков» мира, за редким исключением, недоступно понять элементарное - повторю, понять то, что ещё никто в мире этого вируса не выделял и не видел! И то, что этот элементарный факт недоступен уму политиков, видно из того, что вопрос существования указанного вируса политиками мира никогда не обсуждался, и они его до сих пор не обсуждают. Но почему?? А ведь это только потому, что у политиков нет способности использовать необходимые для этого обсуждения даже элементарные, школьные знания.

В культурном смысле современные политики - это абсолютные дебилы.

Люди в промышленности становятся специалистами потому, что их карьерный рост сопровождается ответственностью – наказанием за ошибки, а карьерный рост политиков не сопровождается никакой ответственностью – с чего им умнеть?

Ну и снова вопрос – вот зачем вам необходимо такое тупое говно в числе тех, кто меняет законами порядки в государстве?

Зачем вам нужны политики, которые, к примеру, видят, что война («спецоперация») с Украиной никаким государственным органом не разрешена, но молчат об этом? Молчат и не обсуждают, что эта спецоперация является преступлением, предусмотренным статьёй 353 Уголовного кодекса России?

Да, вам, народам, нужны ваши представители среди политической элиты страны, но зачем вам в этой роли нужны тупые и подлые дебилы, которые при установленной для них безответственности единственно, чему могут научиться, так это только кнопки нажимать? Кретины, которые не только не соображают, какие изменения в государстве надо проводить, но и не соображающие, как это государство устроено?

Вот и вопрос - как желающих заниматься политикой, заставить стать реальными политиками, умеющими произвести изменения в государстве на благо избирающего их народа?

Как их заставить поумнеть?

Как готовить политиков

Да, для устранения особо тупых и подлых мерзавцев от власти необходимо принять изменения Конституции, которые добивается Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть». Но я сейчас не об этом.

Вот, предположим, молодой человек, желающий стать политиком или блогером, объясняющим своим слушателем политические проблемы, или вот, предположим, уже депутаты или члены политических партий, или уже существующие политические обозреватели. Что надо сделать, чтобы все они из болтливых паразитов стали реальными политиками? Чтобы научились использовать знания о нужных изменениях в государстве?

Смотрите, для того, чтобы понять, какие изменения в государстве нужны, политику прежде всего надо понимать, как государство устроено. Сами посудите, ну как производить какие-либо изменения в государстве (какие принимать или отменять законы) без понимания, как государство должно работать и почему работает не так, как надо народу?

В качестве примера такого понимания. Тут на днях увидел по телевизору кусочек фильма о том, какой же Зеленский тупой негодяй, в том числе и потому тупой, что в рейтинге государств по уровню восприятия коррупции Зеленский отбросил Украину дальше африканских стран – на 122 место. Надо же! Правда, Россия в этом рейтинге гораздо ниже Украины, занимая только 136 место – ниже нет ни единой европейской страны - даже имеющий сомнительную европейскую принадлежность Азербайджан и тот занимает 126 место, а Албания – вообще 110-е. То есть, хотя Россией и не руководит Зеленский, но Россия в этом вопросе занимает самое дно цивилизованных стран и изменения государства требует прежде всего Россия. Но создававшие фильм уверены, что слушающие их дебилы не осилят хотя бы посмотреть в Википедию. Для их тупых слушателей «и так сойдёт».

Но ведь в России есть ещё сколько-то и умных, а ними как быть?

Вот и вопрос: должен политик понимать, что именно не так в России, как в государстве, и какие изменения надо произвести, чтобы в мире на русских не смотрели, как на папуасов, а внутри России на членов власти не смотрели, как на мерзавцев? Или не должен?

Ладно, а как Россия устроена, вернее, как она обязана быть устроена? Как назвавшемуся «политиком» дебилу моча в голову стукнет или об этом где-то сказано?

Как Россия должна быть устроена, «политикам» в Кремле и Думе указал народ России в Конституции, которую граждане России приняли в 1993 году.

Должен оговориться, что есть формальные основания считать, что эта конституция принята с нарушением закона – за неё не проголосовало необходимое число граждан России. Но у нас нет никакого иного устройства России, мало этого, хотя заданное в Конституции устройство России фактически попрано захватившими власть в России фашистами, но это устройство НЕ ОСПАРИВАЕТСЯ ИМИ. Попрано, но не оспаривается.

В своей сути Конституция - это описание устройства некоего, условно скажем, как бы идеального государства, которое народ приказал создать избираемым им государственным органам власти, но которое депутаты и судьи России преступно изуродовали! Причём те дебилы, которые залезли в кресла депутатов и судей, по моему мнению, вообще не понимают, о чём речь – они не только не понимают, но и не представляют, что им в Конституции РФ задано – какое государство народ обязал их иметь. Конституция им не интересна. Они попирают Основной закон страны, так сказать, не «приходя в сознание».

И это понятно. Если работа депутатов заключается в голосовании по команде начальников, то на кой чёрт им вообще знать, за что они голосуют? Пример с войной с Украиной поразителен: начата полномасштабная преступная война, а эти дебилы даже не пробовали обсуждать её необходимость и возможность.

В своё время я предлагал экзаменовать всех кандидатов в депутаты на знание Конституции РФ, но дело даже не в том, что это никого не тронуло, это предложение на самом деле практически ничего не даёт – что толку что-то знать? Надо уметь пользоваться этими знаниями.

А как этому научиться?

А для этого надо обсуждать каждую строку Конституции РФ (напомню, устройства государства Россия) и отвечать на вопрос, что это конкретное конституционное положение означает на практике в нашей жизни и порядках России. Что оно означает там, где это положение применяется? Ведь исходя из того, чем является профессия политика, никто не может быть лучшим знатоком, понимающим, чего хотят законы, нежели политик.

Ну и как должно проходить обучение пользоваться политическими знаниями?

По идее, какой-либо политик должен пригласить остальных политиков обсудить все конституционные положения Конституции РФ с точки зрения того, как эти положения обязаны быть выражены в жизни российского общества и в законах России – предложить начать дискуссию.

Давайте я попробую пояснить, что имею в виду.

Возьмём Конституцию и начнём с самого начала. Вот Преамбула Конституции РФ 1993 года, а в Преамбуле описана цель народа России, которую народ поставил перед государством «Российская Федерация».

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Внешне это выглядит, как бла-бла-бла, но давайте исходя их этой Преамбулы ответим на вопрос – имел ли целью многонациональный народ России создать своё государство для обеспечения «благополучия и процветания»… других народов и стран? Или только самого себя?

Вот, скажем, некий путин подарил ряду государств Африки 20 миллиардов долларов. Согласно официальной статистики, в России около 70 миллионов работающих граждан, то есть этот путин изъял из кармана каждого работающего в среднем примерно по 300 долларов и отдал африканцам. А путин имел на это право? Народ ему такую щедрость разрешал?

А вот Россия с целью «благополучия и процветания» граждан Украины, начала этих граждан иностранного государства убивать, одновременно расходуя для этого человеческие и материальные ресурсы народа России. А народ России с этой целью организовывал своё государство?

И вот так, со всех сторон политики и кандидаты в политики и политические обозреватели обязаны обсудить Преамбулу Конституции РФ. А обсудив все вопросы и ответы по Преамбуле, перейти к статье 1 Конституции РФ:

«1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны».

Сразу вопрос – если Россия является государством с республиканской формой правления, то кто является самым главным в России – кто несёт ответственность за всё, что в ней происходит? Некий коллективный орган законодателей, избранный народом, или некий отдельный человек в единственном числе?

И так далее, и так далее. К примеру, статья 3:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».

По этой статье десятки вопросов, скажем, может ли быть органом государственной власти некто, если он не избран народом на свободных выборах – не получил власть из рук народа? Или смотрим далее: судьи у нас не избираются народом на свободны выборах, но имеют самую страшную власть. Нужно ли считать судей преступниками, присвоившими властные полномочия?

И так далее, и так далее.

А вот статья 18 Конституции, которая стоит как бы для «красного словца»:

«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

Значит ли это, что указанные в Конституции права человека действуют так, как указанно в Конституции, или законодатели должны издать ещё и закон, в котором указать гражданам, как, когда и каким правами они могут пользоваться с разрешения начальства? Ну и далее.

Вот, скажем, статья 31 Конституции:

«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Значит ли это, что граждане могут собираться, когда они считают необходимым, или начальство имеет право разрешать или запрещать гражданам собираться?

Те тупые мерзавцы, которые нажимали кнопки голосования, чтобы обеспечить сладкую жизнь фашистам Кремля, будут толковать Конституцию так, что народ, дескать, не имеет никаких прав без разрешения фашистов – это понятно. Но дело не в этом, а в том, что политиков и тех, кто ими хочет стать, подобные обсуждения и споры будут учить применять знания о государстве для изменения порядков в государстве или для обсуждения этих порядков. Каким бы жарким ни был спор, но надо понимать, что в нём главное не достижение «победы», а учёба.

Да, я понимаю, что ни современных политиков, ни современных политологов на это не вдохновишь – дай бог, чтобы хотя бы несколько из них поняли, о чём тут речь и зачем это. А вот с молодёжью – с так сказать «кандидатами в политики и публицисты» - надо пробовать.