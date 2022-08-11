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Московский листок

Безумное предложение Зеленского всерьез рассматривают в ЕС

Опубликовано 11.08.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Безумное предложение Зеленского всерьез рассматривают в ЕС

Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению украинского лидера, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

Зеленский расчехлился

Реакция настолько быстрая, что предположение о внезапном сумасшествии украинского лидера отпадает - экспромт был тщательно подготовлен.

Обратите внимание на комментарии украинских пользователей к приведенной заметке - они все считают, что это просто ложь. Ан нет - вот уже и Европа расчехляется (сообщение, что собраны деньги на мою мучительную казнь - это отдельный вопрос. Уже много лет жду - все никак. Но к вопросу о европейцах - очень кстати).

Итак видим: уже в этом месяце руководители европейской дипломатии всерьез рассмотрят вопрос о лишении русских права свободно перемещаться по Европе. 

От меня лично - я и так не поеду, разве что на танке, как дед.

Я не поддерживаю Путина, я не поддерживаю СВО, но еще меньше не нравится мне нацизм. Кстати, сугубо европейское явление...

А.Б.



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