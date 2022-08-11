Война войной, а кино по расписанию кино москва митина Вчера ходила в ИТАР ТАСС на пресс-конференцию 44-го Московского Международного Кинофестиваля. Он будет!



Московский Международный Кинофестиваль состоится с 26 августа по 2 сентября! Праздник кино длиной в 9 дней, который мы с нетерпением ждём весь год! Ни ковид, ни войны его не отменят! И вообще, урон, который фестивалю нанесли пандемия и геополитические катаклизмы, несовместимы с теми потерями, которые связаны с уходом из жизни Кирилла Эмильевича Разлогова….



Кстати, новый председатель отборочной комиссии Иван Кудрявцев произвел хорошее впечатление - мне показалось, что мы с ним совпадаем и в подходах, и в оценке ситуации.



Вопреки стенаниям скептиков, 44-й ММКФ не только не проиграл в представительности, но будет, наверно, самым интересным за все последние годы - мы познакомимся с совсем неизвестными нам кинематографами. В фестивале участвует более 230 картин (обычно - около 400) из 65 стран. Лично я за фестиваль обычно успеваю посмотреть 60-70 фильмов, так что муки выбора будут совершенно привычные)). Половина из этих 65 стран - так называемые «недружественные» (команда фестиваля, как мне показалось, произносит это слово без всякого ёрничания). Состав участников вообще не оставляет антироссийскому психозу ни единого шанса: по 20 картин прислали Франция и Индия, по 18 - США и Китай, 16 фильмов - Израиль, 15 - Иран, по 9 фильмов - Германия и Италия, по 8 - Аргентина и Сербия, по 5 - Япония и Нигерия, 2 фильма прислала Бельгия, 1 - Албания….. То есть, совершенно обычный для ММКФ расклад, как будто ничего и не произошло.



Кудрявцев с совершенно искренней, неприкрытой радостью сказал, что наконец-то сбылась мечта любознательного и глубокого зрителя: как в каком-то любопытном эксперименте, на наших глазах полностью меняется киномейнстрим - теперь китайское и нигерийское кино будет мейнстримным, а американское и французское, например, периферийным, и это очень интересный опыт. У нас есть шанс увидеть фильмы тех стран, о которых мы могли вообще ничего не знать и не слышать в кинематографическом контексте. Много ли вы смотрите перуанского кино? А пакистанского?



Кстати, насчёт Нигерии - совсем не шутка. Кудрявцев сказал, что по прогнозам через каких-нибудь пять лет население страны перевалит за четверть миллиарда, бокс-офис Нигерии уже превышает миллиард долларов, а Нолливуд становится одной из самых плодовитых киноимперий.



Евгения Тирдатова сообщила, что обилие кинокартин из обеих Америк позволило сформировать отдельную программу - «Открытие Америки». Ожидает нас специальная программа иранского кино - «Персидские мотивы», а также программа фильмов Израиля к 50-летию факультета кино и телевидения Тель-Авивского университета. Фестиваль организует ретроспективу гения мирового кино Сатьяджита Рэя (да-да, вы угадали, «Чарулату» тоже покажут!)



Жюри основного конкурса возглавит Евгений Миронов. Конкурс нам был представлен пока не полностью (ММКФ всегда держит интригу до последнего дня) - в него вошли фильмы из Турции, Германии, Словении, Китая, Сербии, Румынии, Перу, Шри-Ланки, а также три российские киноработы - «Огород» Ларисы Садиловой, «Молодость» популярного нынче Дмитрия Давыдова и «Верблюжья дуга» Виталия Суслина. В дркументальном конкурсе - 10 картин (из России, Италии, Швейцарии, Китая, США, Японии, Мексики, Франции, Ирана), а жюри документального конкурса украсит собой замечательная Наталья Гугуева. В документальной программе «Свободная мысль» - 7 картин, одна из которых совершенно уникальная: индийская кинолента «Всё, что дышит» впервые в мировой истории выиграла и Санденс, и Каннский кинофестиваль. Будет представлена и лента, выигравшая главный кинофестиваль Азии - Пусанский, и выигравшая Роттердамский кинофестиваль копродукция Парагвая с 20-ю (!!!) странами. Ну и, конечно, главное ожидание от программы - «Маркс может подождать» Марко Белоккьо, получившего почётную Пальмовую ветвь в Каннах.



В конкурсе короткометражного кино поучаствуют 18 фильмов из 15 стран (Польша, Испания, Франция, Израиль, Эстония, Кыргызстан, США, Аргентина, плюс три российских фильма). Короткометражный конкурс будет судить жюри под руководством недавнего золотого призера ММКФ, израильтянина Гура Бентвича.



Традиционное для ММКФ изобилие кинопрограмм в этом году пополнится новыми: в программе «Дикие ночи» собраны хорроры и нуары, самый любопытный из которых, на мой взгляд, научно-фантастический мюзикл в стиле афрофутуризма о борьбе шахтёров Руанды с колониализмом и империализмом. Будет и криминальный триллер о цыганах, и экологический триллер «Остров потерянных девчонок» (США – Мексика), и ещё много чего будет.



В «кинопрограмме недружественных стран», как выразился Иван Кудрявцев, вишенкой на торте будет «Брат, сестра» Арно Деплешена с Марийон Котийяр в главной роли.



Отдельная программа - «Блокбастеры народов мира», которая представит хиты национальных кинопрокатов. Какие фильмы нынче самые кассовые в Китае, Нигерии, Пакистане, Уругвае, - знаете? То-то же. А теперь будете знать.



А ещё «Третий возраст», «Шот сет», «Тигры и драконы», «Фестивальный коктейль», «Вокруг света за 8 дней», «Арт-кор», «Русский след», сериальная программа «Первая серия», «Бельмондо и новая волна», программа к юбилею А. Кончаловского, «Очень большое кино» (на ламповом проекторе и 70-миллиметровой плёнке)…. Анимационных программ будет две - мультики для детей и мультики для взрослых..



Кроме обычных трех конкурсных программ, в этом году будет и четвёртая - национальный конкурс, составленный из отечественных киноновинок..



Фестиваль откроется экранизацией романа Алексея Иванова «Сердце Пармы» (реж. Антон Мегердичев), а закроется детективом Пак Чхан-Ука «Решение уйти».



В общем, 44-й ММКФ обещает порвать все шаблоны, сломать все каноны и опрокинуть все стереотипы. Это будут феерические 9 дней, приходите.



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