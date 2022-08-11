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Московский листок

"Дружба" врозь

Опубликовано 11.08.2022 в разделе комментариев 0

европа газ нефть
"Дружба" врозь

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию не будут восстановлены.

Об этом сообщила официальный представитель компании Transpetrol, являющейся оператором словацкой части «Дружбы», Линда Вашковичова.

«Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет», — категорично сказала она журналистам. Ломать не строить... Я еще помню, каким событием было открытие нефтепровода "Дружба" для стран Восточной Европы. Теперь событием становится его зарытие... 

Ранее «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российской нефти.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Вот у меня в одной голове плохо помещается.

Восемь лет Украина исправно получет деньги за прокачку российских нефти и газа через свою территорию. А Россия исправно за нее платит, и поставляет нефть и газ в Европу, которая русских теперь даже видеть у себя не хочет... Мол, сидите у себя в сибирях, и качейте нам нефть и газ. Украина ведет непримиримую войну с РФ, по словам ее официальных лиц, уже 8 лет - и исправно получает российские деньги, на которые покупает оружие в Европе и заливает в баки своих танков солярку тоже из русской нефти.

А патроны на Украину мы не поставляем?

Чехословакия всю Вторую мировую войну поставляла танки и прочее вооружение для германской армии, а после войны стала вдруг "жертвой нацизма". Сейчас получая российские энергоносители, поставляет оружие и воленную технику на Украину. 

Почему мы вообще что-либо туда поставляем? Ну они, а именно мы давно должны ьбыли ставить ультимаитумы. Но не ставим...



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