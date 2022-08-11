Химическая война на Донбассе

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что из-за обстрела донецкого пивоваренного завода со стороны ВСУ произошла опасная утечка аммиака, сообщает ТАСС.

Один из снарядов попал в ёмкость с аммиаком. «В результате обстрела территории Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла утечка аммиака», – говорится в сообщении. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Штаб теробороны добавляет, что зона поражения химикатами составляет два километра. Гражданам рекомендуют плотно закрыть окна и не выходить на улицу, а рядом с пивоваренным заводом запрещено находиться без специальных средств защиты.

МЧС ДНР в свою очередь просит жителей "принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений". В ведомстве указали, что необходимо "дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные пятипроцентным раствором лимонной или уксусной кислоты".

В чем суть этого, казалось бы, третьестепенного события?

В том, что множество предприятий, особенно в пищевой промышленности, из-за широкого применения аммиака становятся в условиях боевых действий химическими бомбами замедленного действия.

Я уже много лет пишу, что широкое применение в народном хозяйстве боевого отравляющего вещества, каким является аммиак, требует особого внимания и лучше, чтобы оно постепенно исключалось из оборота. Можете посмотреть на запрещенном ФОРУМе.мск - тут много примеров, каждый из которых - трагедия...

И вот еще один пример - в густонаселенном городе 2 километра попали в зону поражения.

Видимо, этого недостаточно?..

А.Б.