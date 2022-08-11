Арестович готов выдвинуться в президенты

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить действующего украинского лидера Владимира Зеленского на посту главы государства. Об этом пишет портал Ura.ru.

Политик готов выдвинуться в президенты в том случае, если Зеленский не пойдет на второй срок. «Я хочу посмотреть, как это будет», — приводит издание слова Арестовича.

В принципе, то, что члены команды президента уже публично делят его портфель говорит о резком падении его популярности. Само сомнение в том, что Зеленский выдвинется на второй срок - серьезный показатель. Еще вчера популярность Зели, не сдрейфившего в то время, когда противник стоял буквально под сетнами Киева, сделала его сверхпопулярным на Украине. А сегодня Арестович уже обсуждает "если Зеленский не пойдет на второй срок".

Что произошло?

Прежде всего 200 тысяч безвозвратных потерь армии. Весь наличный состав ВСУ к началу спецоперации. Полный разгром всей инфраструктуры страны при полной неясности в ответе на вопрос - что дальше?

Отлов призывного контингента - все понимают, что при тактике забрасывания трупами шансов вернуться с такой войны живым и неискалеченным очень мало. Отдельный разговор - как будут жить в разоренной стране те, кто остался без руки или ноги.

При этом Зеленский не идет ни на каие переговоры или условия перемирия - сплошная война до победного конца и "любой ценой". А избиратель прекрасно понимает, что "любой ценой" - это ценой его жизни, единственной и неповторимой.

Люди боятся высказываться, но на выборах им высказываться и не нужно - только голосовать.

Любой, кто внятно скажет: я прекращу войну - выигрывает у Зеленского с разгромным счетом.

Арестовичу все равно, он скажет что угодно и не поморщится.

А.Б.