Арестович готов выдвинуться в президенты #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Безумное предложение Зеленского всерьез рассматривают в ЕС https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию не будут восстановлены https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Химическая война на Донбассе https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Арестович готов выдвинуться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Московский Международный Кинофестиваль состоится с 26 августа по 2 сентября https://forum-msk.org/material/news/1...



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