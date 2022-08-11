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Московский листок

Арестович готов выдвинуться в президенты

Опубликовано 11.08.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Безумное предложение Зеленского всерьез рассматривают в ЕС https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию не будут восстановлены https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Химическая война на Донбассе https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Арестович готов выдвинуться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Московский Международный Кинофестиваль состоится с 26 августа по 2 сентября https://forum-msk.org/material/news/1...



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