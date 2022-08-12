Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

О том, почему не будет никакой коллективной ответственности русских людей

Опубликовано 12.08.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

сша война рф
О том, почему не будет никакой коллективной ответственности русских людей

Хочу немного успокоить русских людей из числа тех, кто понимает ужас происходящего и боится, что Россию теперь на десятилетия вычеркнут из цивилизованного мира и возможности развития. У всех этих хороших и неглупых людей есть одна общая ошибка в восприятии действительности, впрочем, ошибка практически неизбежная, в силу сложившихся стереотипов. А видят эти люди происходящее примерно так.

 

Вот есть большой приличный многоквартирный дом, в котором десятилетиями живут приличные, вежливые и солидные люди. И вдруг глава вашего семейства напивается, поджигает соседнюю квартиру, убивает соседа, затем бегает по подъезду с автоматом и топором, стреляет в потолок грозясь убить любого, кто попытается ему помешать. Тогда беда! Против вас действительно объединяется весь дом. В конце концов вашего папашу связывают, а всё семейство подвергают остракизму, навсегда изгоняя из дома, в котором живут приличные и солидные люди. Так, что остаток жизни вы проведете среди помоек, сумасшедших и асоциальных элементов.

 

Примерно так происходящее и воспринимается, если, как это принято у многих в России и Украине, считать западный мир стабильным, устоявшимся сообществом приличных людей, где всё уже решено, где всё спокойно и правильно, где нужно просто жить по правилам и получать удовольствие.

 

В реальности всё совсем не так. Хотите вы того или не хотите, но мы живем в эпоху крушения капитализма и разворачивания экологической катастрофы на планете. Экономические проблемы капитализма не решаемы. Власти ведущих стран мечутся между грозящей всё уничтожить инфляцией и невиданной рецессией, которая тоже всё уничтожит. Продолжишь вбрасывать деньги и всех накроет инфляции, перестанешь – всех накроет рецессия. Одновременно экология, глобальное потепление ставят вопросы, о возможности жизни на планете.

 

То есть мы имеем дом в зоне землетрясения, стены которого в трещинах и вот-вот рухнут. Кондиционирование не работает и на солнечной стороне дома жизнь становится невозможной. На верхних этажах нет воды, жителям не хватает продуктов. С верхних этажей регулярно кто-то выбрасывается. Люди, в квартирах которых нет воды и стоит невыносимая жара вываливаются в подъезд и пытаются просить помощи у чуть более счастливых соседей, которые их не пускают и укрепляют двери. И вот в этой ситуации ваш папа решает, что его час настал, поджигает соседа и бегает с топором по подъезду. На какое-то короткое время он становится главной проблемой жителей, которым приходится забыть всё и как-то устранить источник опасности. Но, как только они это сделают, так сразу тему вашего папы и забудут, потому что новые толчки уже обваливают стены, жара, жажда и голод выводят на лестничные клетки всё больше людей и со всем эти нужно срочно что-то делать.

 

Ситуацию с Украиной нужно понимать только как одно из бедствий, вызванных умиранием капитализма, за которым идут бедствия ещё более опасные. Военную спецоперацию мир забудет через несколько месяцев после её окончания. Просто будет не до неё и не до моральных рассуждений о том, существует ли коллективная вина. У человечества слишком большие проблемы, чтобы останавливаться на этом. И решать их придется всем вместе.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Разумно,
Только не надо забывать написал 12.08.2022 01:12
Главного! "Приличный" типа мир жил на ограблении вашей семьи! Отец ваш помер, а вместо него появился отчим пьянчуга-офшорник-либераст, который все у вас таскает к соседям, у которых и пропивает. И до конца он не переделался. Офшоры не запрешены и не забанены, экспорта за рубли до сих пор по основной массе категорий нет! Проблемы "копитализьма" - это проблемы пидорасов, прикормивших алкаша-офшорника, а у РФ как таковой проблем за исключением этого коллективного вора и придурка нет.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Арестович готов выдвинуться в президенты
Арестович готов выдвинуться в президенты
11.08.2022
Дело Элины Сушкевич и возврат к весьма мрачным временам
Дело Элины Сушкевич и возврат к весьма мрачным вре...
11.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нет слов (0)
О том, почему не будет никакой коллективной ответственности русских людей (1)
Дело Элины Сушкевич и возврат к весьма мрачным временам (0)
Арестович готов выдвинуться в президенты (0)
Арестович готов выдвинуться в президенты (2)
Химическая война на Донбассе (4)
"Дружба" врозь (3)
Война войной, а кино по расписанию (2)
Безумное предложение Зеленского всерьез рассматривают в ЕС (36)
Надежда только на молодежь (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Что забыл Энтони Блинкен в Африке, рассказала Дарья Митина агентству News Front
Дарья Митина Дарья Митина: Больше оперных лабораторий, хороших и разных!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: О том, почему не будет никакой коллективной ответственности русских людей
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повышение МРОТ до 30 тысяч рублей: деньги есть!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что происходит сейчас: краткий обзор
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss