О том, почему не будет никакой коллективной ответственности русских людей

Хочу немного успокоить русских людей из числа тех, кто понимает ужас происходящего и боится, что Россию теперь на десятилетия вычеркнут из цивилизованного мира и возможности развития. У всех этих хороших и неглупых людей есть одна общая ошибка в восприятии действительности, впрочем, ошибка практически неизбежная, в силу сложившихся стереотипов. А видят эти люди происходящее примерно так.

Вот есть большой приличный многоквартирный дом, в котором десятилетиями живут приличные, вежливые и солидные люди. И вдруг глава вашего семейства напивается, поджигает соседнюю квартиру, убивает соседа, затем бегает по подъезду с автоматом и топором, стреляет в потолок грозясь убить любого, кто попытается ему помешать. Тогда беда! Против вас действительно объединяется весь дом. В конце концов вашего папашу связывают, а всё семейство подвергают остракизму, навсегда изгоняя из дома, в котором живут приличные и солидные люди. Так, что остаток жизни вы проведете среди помоек, сумасшедших и асоциальных элементов.

Примерно так происходящее и воспринимается, если, как это принято у многих в России и Украине, считать западный мир стабильным, устоявшимся сообществом приличных людей, где всё уже решено, где всё спокойно и правильно, где нужно просто жить по правилам и получать удовольствие.

В реальности всё совсем не так. Хотите вы того или не хотите, но мы живем в эпоху крушения капитализма и разворачивания экологической катастрофы на планете. Экономические проблемы капитализма не решаемы. Власти ведущих стран мечутся между грозящей всё уничтожить инфляцией и невиданной рецессией, которая тоже всё уничтожит. Продолжишь вбрасывать деньги и всех накроет инфляции, перестанешь – всех накроет рецессия. Одновременно экология, глобальное потепление ставят вопросы, о возможности жизни на планете.

То есть мы имеем дом в зоне землетрясения, стены которого в трещинах и вот-вот рухнут. Кондиционирование не работает и на солнечной стороне дома жизнь становится невозможной. На верхних этажах нет воды, жителям не хватает продуктов. С верхних этажей регулярно кто-то выбрасывается. Люди, в квартирах которых нет воды и стоит невыносимая жара вываливаются в подъезд и пытаются просить помощи у чуть более счастливых соседей, которые их не пускают и укрепляют двери. И вот в этой ситуации ваш папа решает, что его час настал, поджигает соседа и бегает с топором по подъезду. На какое-то короткое время он становится главной проблемой жителей, которым приходится забыть всё и как-то устранить источник опасности. Но, как только они это сделают, так сразу тему вашего папы и забудут, потому что новые толчки уже обваливают стены, жара, жажда и голод выводят на лестничные клетки всё больше людей и со всем эти нужно срочно что-то делать.

Ситуацию с Украиной нужно понимать только как одно из бедствий, вызванных умиранием капитализма, за которым идут бедствия ещё более опасные. Военную спецоперацию мир забудет через несколько месяцев после её окончания. Просто будет не до неё и не до моральных рассуждений о том, существует ли коллективная вина. У человечества слишком большие проблемы, чтобы останавливаться на этом. И решать их придется всем вместе.