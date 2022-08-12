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Московский листок

Деколонизовать Россию и всех остальных

Опубликовано 12.08.2022 в разделе комментариев 0

россия народ
Деколонизовать Россию и всех остальных

Американский публицист Кейси Мишель счел необходимым «деколонизировать» Россию для «устранения угрозы безопасности мира». Свое мнение он высказал в издании The Wall Street Journal (WSJ). 

Он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который указал, что Россия не имела колоний за рубежом. Мишель считает, что пока другие европейские империи в прошлые века колонизировали за океаном, Россия сухопутно колонизировала прилегающие территории. 

По мнению автора, российские колониальные кампании «покорили бесчисленное количество народов от Кавказа до Крыма, от Арктики до Амура, от Волги до Тихого океана. Публицист счел, что россиянам пора ознакомиться с колониальным прошлым своей страны.

***

Российская экспансия на северо-восток Евразии ничем не отличалась от американского "фронтира" на Дикий Запад, только происходила дольше и раньше. Более того, Россия даже поделилась частью своих приобретений именно с Америкой, тогда САСШ - продала Аляску и кусок Калифорнии, а также ушла с Гавайев.

Почему бы не предложить США ради мира во всем мире освободить Калифорнию? Тем более, что движение за отделение крупнейшего и богатейшего штата уже имеет место быть... А про "землицу Алясочку" даже песню сложили. И Канзас с Техасом верните...

Можно рассматривать и территориальные приобретения других стран как колониальную экспансию. Например, практически вся современная Испания сложилась из территорий, приобретенных во время Реконкисты, примерно в то же время, когда Ермак покорял Сибирь. Современная Франция - это приобретения графов Парижских, наследников Хлодвига, колонизовавшего в свою очередь римскую Сиагрию. Давайте вернем раннесредневековые Нистрию и Аквитанию, уничтоженные французской колонизацией.

Федеративная Германия и вовсе колонизровала все страны Священной Римской империи, включая Баварию и Свободное государство Саксонию (оно формально и сейчас так называется).

Но самым большим колонизатором была, конечно, Украина - после вхождения в состав России в середине 17 века она увеличила свою территорию в 5 раз! Пора уже освободить от украинской колонизации земли древних Галиции и Лодомерии, Вернуть Буджакскую орду на западе Причерноморья, Крымское ханство восточней и древнее Черниговское княжество, когда-то соперничавшее с Киевом, но потом беспощадно колонизованное. Свободу Северской земле, населенной колонизованными севрюками (северами). 

Ну и насчет колониальных компаний. Первая в европейской истории такая компания носила название Русско-Британской. Да, это британцы первыми начали колонизацию Русского севера. А началось все с колонизации Шотландии - и дальше на восток... Свободу колонизованной Шотландии, а также Северной Ирландии и Уэльсу. 

Анатолий Баранов



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