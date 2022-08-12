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Московский листок

Пошла речь о продуктовых карточках

Опубликовано 12.08.2022 в разделе комментариев 2

голод хлеб зерно пшеница
Пошла речь о продуктовых карточках

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал ввести продуктовые карты для россиян. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В настоящее время среди субъектов РФ реализуют предложение СРЗП по передаче адресной продовольственной помощи через выплаты на банковские карты. В частности, такая программа распространена в Калининградской области, где накапливаются по 2 копейки в месяц», — пишет он.

Он предлагает расширить данную идею в масштабе все страны и увеличить выплаты до одного МРОТ.

Ранее депутат вместе со своей партией выступал с инициативой о введении продуктовых карт в России. Его идею не поддержали.

Ну что ж, больших успехов достигла страна в области экономики.

После войны СССР первым отменил в Европе продовольственные карточки. А тут у нас, по словам Путина, мы еще всерьез и не воюем, а карточки пора вводить...

Ну так есть еще рецепт из прошлого - сотрудников городских предприятий и студентов отправляли на уборку урожая - безработных-то в союзе не было. А сейчас можно отправлять безработных, бомжей и прочую неустроенную публику, например, матерей-одиночек. Пусть картошку собирают для социальных магазинов, дешево получится.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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если введут продуктовые карточки
продукты пропадут написал 12.08.2022 10:57
наступит предвоенное время, сначала эпоха великого садизма, потом массовый голод, повсеместные убийства и людоедства, а потом почти сразу гражданская война.
ПУСТЬ ВВОДЯТ - быстрее кровью умоются рабсиянцы.
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(без названия)
Aleko 1 написал 12.08.2022 10:53
И это как говорится только цветочки. Почитайте про санкции против Ирака при Саддаме и против Югославии при Милошевиче. А Путло так и закончит - либо как Слобо, либо как Саддам или Каддафи.
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