Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале о как минимум трех ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в район хранилища радиоактивных изотопов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения.

В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон в норме. Но это потому что не попали, куда целились.

Довольно странно было бы преполагать, что украинские артиллеристы не знают, что и где расположено на АЭС. Значит, стараются попасть туда, где находятся источники радиоактивного заражения.

Интересно, а Чернобыльскую катастрофу не сами украинские руководители устроили, чтобы ускорить распад СССР и заполучить всю полноту власти на Украине?

Во всяком случае, первомайскую манифестацию в Киеве под радиоактивными осадками организовали точно киевские роуководители, а вину возложили потом на центральное руководство...

А.Б.