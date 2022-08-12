Обстреляно хранилище радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале о как минимум трех ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в район хранилища радиоактивных изотопов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения.
В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон в норме. Но это потому что не попали, куда целились.
Довольно странно было бы преполагать, что украинские артиллеристы не знают, что и где расположено на АЭС. Значит, стараются попасть туда, где находятся источники радиоактивного заражения.
Интересно, а Чернобыльскую катастрофу не сами украинские руководители устроили, чтобы ускорить распад СССР и заполучить всю полноту власти на Украине?
Во всяком случае, первомайскую манифестацию в Киеве под радиоактивными осадками организовали точно киевские роуководители, а вину возложили потом на центральное руководство...
А.Б.
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Кстати написал 12.08.2022 12:10
Россия всегда делала провокации, обманывала украинцев, нещадно грабила и эксплуатировала их земли. Вот и сейчас шантажирует не только Украину, но и весь мир взрывом уже восьми Чернобылей. Настоящая империя подлости и ZЛА
Алек0 написал 12.08.2022 11:35
Aleko 1 написал 12.08.2022 10:49