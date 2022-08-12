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Московский листок

Обстреляно хранилище радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС

Опубликовано 12.08.2022 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Обстреляно хранилище радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале о как минимум трех ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в район хранилища радиоактивных изотопов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения.

В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиационный фон в норме. Но это потому что не попали, куда целились.

Довольно странно было бы преполагать, что украинские артиллеристы не знают, что и где расположено на АЭС. Значит, стараются попасть туда, где находятся источники радиоактивного заражения.

Интересно, а Чернобыльскую катастрофу не сами украинские руководители устроили, чтобы ускорить распад СССР и заполучить всю полноту власти на Украине?

Во всяком случае, первомайскую манифестацию в Киеве под радиоактивными осадками организовали точно киевские роуководители, а вину возложили потом на центральное руководство...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Ноль Алексу
Кстати написал 12.08.2022 12:10
О каком уважении к украинцам и Украине можно говорить, если московиты употребляют по отношению к ее территориям чисто колонизаторские названия сравнительно нового исторического времени: "Малороссия", "Новороссия", которые связаны для украинцев с историей небывалого гнета, угнетения со стороны российских царей, крепостного права, выдавливания украинского языка, уничтожения козацких книг, летописей и насильственного насаждения своего искусственно придуманного в 18-м веке русского языка ...
Россия всегда делала провокации, обманывала украинцев, нещадно грабила и эксплуатировала их земли. Вот и сейчас шантажирует не только Украину, но и весь мир взрывом уже восьми Чернобылей. Настоящая империя подлости и ZЛА
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(без названия)
Алек0 написал 12.08.2022 11:35
Не надо с дурной головы на здоровую. Пока на Малороссию и в Новороссию не пришел "западный мир" - АЭС работала как часы.
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(без названия)
Aleko 1 написал 12.08.2022 10:49
Не надо с дурной головы на здоровую. Пока в Украину не пришел "русский мир" - АЭС работала как часы.
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