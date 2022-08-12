Сокращение бюджетных доходов РФ достигло 26 процентов

По данным к июлю 2021 года, их объем составил 1,76 триллиона рублей.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России в июле резко упали на 29 процентов в годовом выражении, до 990 миллиарда рублей, по данным Минфина. Это рекордный спад по крайней мере с начала 2011 года.

Нефтегазовые поступления снизились на 22 процента год к году, до 771 миллиарда рублей.

Снижение доходов бюджета связаны с «проседанием» поступлений от металлургической отрасли, а также с укреплением рубля. Идет нарушение логистических цепочек, связанное с влиянием санкций. Также начинаются проблемы с прибыльностью бизнеса, сжатие его активности.

В общем, четверть бюджета профукали. Эффективное руководство, чо... Зато рубль стоит, как член у новобрачного.

А.Б.