Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
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1 Деколонизовать Россию и всех остальных https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Пошла речь о продуктовых карточках https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Обстреляно хранилище радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Сокращение бюджетных доходов РФ достигло 26 процентов https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Кстати, у носатых мужчин явно больше член
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Музичко г. Попарожье написал 12.08.2022 12:18