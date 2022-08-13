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Московский листок

Наши друзья почти зарезали всмирно известного писателя

Опубликовано 13.08.2022 в разделе комментариев 0

иран ислам рф хомейни рушди
Наши друзья почти зарезали всмирно известного писателя

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди получил ножевое ранение в шею. На 75-летнего автора напали во время лекции в Нью-Йорке, его доставили на вертолете в больницу, но подробности о его состоянии не уточняются. 

12 августа 2022 года около 11 часов утра подозреваемый выбежал на сцену и напал на Рушди и интервьюера. Рушди получил ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в районную больницу. 

Нападавшего мужчину сразу же арестовали. По словам очевидца, он выбежал на сцену во время выступления писателя и нанес ему несколько ударов. 

***

Ситуация дикая, поскольку проведена попытка привести в исполнение приговор, вынесенный больше 30 лет назад. По большому счету, Рушди уже очень немолодой человек, и скоро естественным путем встретится с пророком, и они без посредников смогут выяснить отношения...

Его роман «Сатанинские стихи» (1988) вызвал яростный протест мусульман, так как один из персонажей списан с пророка Мухаммеда. Аятолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни, призвав мусульман всего мира исполнить приговор: это привело к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном. Иранский фонд 15-Khordad Foundation объявил вознаграждение за убийство Рушди в размере $2 млн, позднее увеличенное до $2,5 млн.

Не думаю, что сегодня правительство Ирана в восторге от случившегося - времена изменились...

И Рушди не эпатажная личность, а признанный писатель. В июне 2007 года королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в литературе. В 2008 году «Таймс» поставила его на тринадцатое место в списке 50 величайших британских писателей с 1945 года.

Тегерану придется как-то раегировать, но как?

Сказать, что совершено дело доблести и геройства? Неудобно. Отменить фетву, вынесенную самим Хомейни? Потерять лицо.

В неловкой ситуации и союзники и партнеры Ирана. Маше Захаровой выступить с поздравлениями с почти удачной спецоперацией? Эрдогану сказать, что "награда нашла героя"?

Зато в Вашингтоне потирают руки: только что объявили РФ спонсором международного терроризма - и вот вам пожалуйста, исламский террорист-фанатик нападает на всемирно известного писателя. А у кого растут торговые обороты с Ираном? Кто спонсор мирового терроризма?

А награда за Рушди так удачно номинирована в долларах...

А.Б.



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