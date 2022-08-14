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Московский листок

Киссинджер пророчит войну США с нами и Китаем

Опубликовано 14.08.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Киссинджер пророчит войну США с нами и Китаем

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем. Об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal. Как отметил Киссинджер, частично ответственность за возможное развитие событий лежит и на Вашингтоне. Все, что могут сделать в данной ситуации американские власти, это «не нагнетать напряженность, а искать варианты» для разрешения ситуации, считает он.

***

Киссинджер в последнее время не впервые выступает с позиции, заметно отличающейся от официальной. Он пенсионер, имеет право...

Понятно, что конфликт между США с одной стороны и КНР и РФ с другой - это не просто война, а война мировая. Если уж российско-украинский конфликт привлек внимание всего мира, то когда столкнутся напрямую главные военные державы, боюсь представить, что будет. США - это НАТО в полном составе. Такой конфликт просто обречвен стать ядерным.

Я много писл о том, что в мире не накоплено достаточного количества вооружений, чтобы провести военный конфликт хотя бы на уровне Второй мировой. Если такой конфликт начнется, то очень скоро стороны столкнутся с исчерпанием обычных вооружений, и та сторона, у кого первой закончатся обычные вооружения, перейдет к ядерным. Причем никаких тактических рещений - война сразу станет полномасштабным ядерным конфликтом. К которому, хочешь не хочешь, а подключатся все.

Скорее всего, проиграют США - у них выше коцентрация населения и ресурсов. Если путинские "Посейдоны" сметут все восточное побережье, Америка закончится. Удары по центрам концентрации населения в Китае тоже будут ужасными, но авторитарная власть способна с этим справиться. А в России все гораздо рассредоточенней.

Но это будет относительная победа - на малопригодной для жизни планете.

А.Б.



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