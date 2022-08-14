Что там в Николаеве?

Многие пишут, что в Николаеве стало заметно меньше военных, и больше полиции. Это совершенно не говорит о сокращении воинского контингента в регионе, но блеф о контрнаступлении ВСУ окончательно похоронен.

Николаев готовят не к наступлению на Херсон, а к обороне от российского наступления.

В городе осталось почти половина населения – более 200 тысяч, и это делает город очень уязвимым при активных обстрелах противоборствующих сил.

Несколько дней в городе стало потише, нет прилетов российских ракет.

Многие горожане хорошо понимают, что мины небольшого калибра и снаряды РСЗО, падающие на городские кварталы, никак не могут долетать до Николаева из расположения российских войск. Это исключительно инициатива и придумка ВСУ и Марченко, который так кошмарит гражданское население города.

У всех уже в зубах навязло, что Николаев российские войска обстреливают системой С-300, хотя абсурдность этого утверждения понятна любому, мало-мальски осведомленному в делах военных.

Но обломки этих ракет, выпущенных украинскими ПВО, падают на город, повреждают дома и трубы, и объяснение той криворукости украинских ракетчиков готово – это русские используют дорогущие системы С-300, чтобы ударить по сараю на Старом Водопое.

Кроме катастрофы с питьевой водой всех пугает надвигающийся отопительный сезон.

В городе практически выметают масляные электронагреватели, а оставшиеся так подпрыгнули в цене, что становится понятно – зима будет холодной. И непонятно, будет ли газ и электричество в городе, и смогут ли горожане платить за них при такой жестокой инфляции и огромной безработице.

Сенкевич признался, что 80 процентов горожан потеряли источники доходов. И даже при такой нижайшей покупательной способности цены на рынках бьют рекорды. Сегодня овощи в Николаеве стоят практически так же, как в Москве, и вдвое дороже, чем в уже российском Херсоне.

Зато мэр Сенкевич и его прихлебатели решили оторваться, как в последний раз, и объявили тендеры на десятки миллионов гривен….на озеленение города.

Сказали бы сразу – срочно нужно украсть, а то потом будет поздно!

Срочно нужно выделить десятки миллионов на уход за «объектами зеленого благоустройства». Самое время списать деньги на газоны и парки, когда в городе нет воды для полива, ведь поливать соленой водой из лимана, которую подают в водопровод – это сразу прикончить все эти «объекты».

Украинское воровство неискоренимо, даже если на голову будут сыпаться «калибры», украинские чиновники в этот момент будут шарить в карманах простых обывателей.

Инстинкт, никуда не денешь.

И еще одна новость по Николаеву. Кулеба размечтался открыть порт Николаева для «зернового коридора».

Мечтать не вредно, но я с трудом себе представляю, что российские военные разрешат что-то вывозить и ввозить в порт, где все знают, стоят части ВСУ, вооруженные натовскими ракетами.

***

Не успел генерал Марченко надуть щеки по поводу успешной облавы в Николаеве, как на него грозно наехала замминистра обороны Ганна Маляр, обвинив его в выдаче планов ВСУ по освобождению юга Украины.

«На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о стратегических оперативных планах ВСУ.

По данному факту ведется следствие…».

Нужно сказать, что Марченко уже впадал в немилость министерства обороны, его в 2019 году арестовывали за коррупционную схему по закупке леже-бронежилетов, вернули его в армию в марте, а после заморозки ситуации возле Николаева, опять убрали.

В очередной раз в Николаеве он возник три недели назад, и его возвращение было признаком очередного обострения ситуации в Николаеве.

Как всегда, самые заядлые воры и коррупционеры стремятся выглядеть железными и отмороженными патриотами.

Ну не зря же Сенкевич, объявивший тендер по распилу 24 миллионов «на озеленение города», сейчас такой решительный брутальный вояка. Но и по этому распилу уже начинается грызня, слишком много желающих приобщиться к заветному дележу.

Кстати, Татьяна Монтян в стриме усомнилась в том, что в Николаеве можно найти место для 400 арестованных во время «комендантского часа».

Не сомневайтесь. В Николаеве есть огромный СИЗО на Лагерном поле. Думаю, теплые местечки найдутся и в корпусе областного управления СБУ. Дело, правда будет тянуться долго.

Вчера суд в Николаеве вынес решение по «двум коллаборантам» одному из которых с возможностью залога – более полутора миллионов гривен. Сумма явно запредельная, но другого от украинского суда ожидать не приходится. Хотя, судя по темпам работы судов, дождаться их решения задержанным можно будет очень нескоро.

На удивление без энтузиазма идет сбор подписи под петицией об отмене коммунальных платежей в Николаеве, только десять процентов от необходимых 25 тысяч собрали. Неужели так мало наивных дураков?

Нужно еще предложить петицию по отмене платы за транспорт, хлеб и сигареты. Может Зеленский подпишет, и настанет рай!

Николаевский театр потерял в названии слово «русский» по решению горсовета. И теперь он…правильно – украинский!

Все спектакли теперь будут идти исключительно на державной мове.

А я помню, когда его возглавлял очень умный настоящий знаток театра Кравченко. И помню времена, когда его привычно называли «Театр Чкалова». Но это была совсем другая история другого города, русского Николаева, а не Мыколаива.

Очень увеличили активность службы, раздающие повестки для мобилизации.

Пушечное мясо заканчивается очень быстро, нужно срочное пополнение. Николаевские пленные уже засветились во многих роликах на Донбассе, почему-то именно из Николаева очень часто малообученных солдат кидают в топку войны.

Хотя большинство знакомых просто выкидывают эти повестки и сваливают на дачи или в село.

В Николаеве на удивление почти тихо. Затишье перед бурей?