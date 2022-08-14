Раскулачивание профсоюзных олигархов

Генпрокуратура РФ через суд вернула собственность ФНПР государству.

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 34 санаторно-курортных учреждений, состоящих из 1763 объектов недвижимости. Изначально все они принадлежали Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), но затем часть активов в нарушение закона была реализована предпринимателям из Кавминвод, а также оказалась под контролем главы ФНПР Михаила Шмакова.

В соответствии с указами президента Бориса Ельцина и решениями правительства РФ ФНПР еще в 90-е годы прошлого столетия безвозмездно получила 59 имущественных комплексов, в том числе 34 санаторно-курортных учреждения, состоящие из 1763 объектов недвижимости - это только в курортной зоне Кавминвод.

По закону приватизация объектов была запрещена, а использовать их разрешалось исключительно для санаторно-курортного лечения и отдыха граждан. Вместо этого, установил надзор, Михаил Шмаков совместно с другими должностными лицами и органами управления ФНПР и Федерации профсоюзов Ставропольского края занялся продажей этих активов.

Сделки осуществлялись через ООО «Курортное управление (холдинг)», учрежденное в 2004 году исполнительным комитетом ФНПР под председательством того же Михаила Шмакова. Главой компании стал Николай Мурашко, являющийся сейчас депутатом региональной думы от «Единой России».

По подсчетам надзора, реализовать профсоюзам удалось 131 объект из 24 учреждений профсоюзов на сумму 3,3 млрд руб.

Среди них оказались, например, объекты известной Пятигорской бальнеогрязелечебницы. А в Ессентуках через холдинг коммерческой структуре было продано ООО «Санаторно-курортный комплекс "Березовая роща"», являющееся объектом регионального культурного наследия.

Как установила Генпрокуратура, часть бывших объектов ФНПР и вовсе отошла профсоюзным руководителям и членам их семей. К примеру, Шмаков стал совладельцем АО «Управление канатными дорогами». Компания, ранее принадлежавшая профсоюзам и обеспечивающая эксплуатацию канатной дороги Пятигорска, ежегодно приносит ему, по версии прокуратуры, доход около 5 млн руб.

А еще больше — АО «СКО ФНПР "Профкурорт"», через которое реализуются путевки во все профсоюзные санатории. Только санаторий «Нарзан» в качестве агентского вознаграждения выплатил АО, якобы подконтрольному профсоюзному лидеру, 55 млн руб.

В свою очередь, господин Мурашко установил надзор, приобрел через подконтрольные ему структуры у профсоюзов «часть курортных учреждений в Кисловодске», а на полученные от их использования доходы приобрел «10 зданий и 17 земельных участков на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Владимирской области и Крыма стоимостью свыше 500 млн руб.».

Деталей много, можно утонуть. И это только по одному региону -в целом по стране собственность советских профсоюзов, доставшаяся ФНПР, просто колоссальна.

За счет этой собственности, а вовсе не за счет взносов, руководство провластных профсоюзов ФНПР живет уже три десятилетия - ну очень хорошо. С собственностью за рубежом, поездками на самые дорогие курорты "вероятного противника" и так далее.

Причем речь идет только о ФНПР, другие профобъединения живут куда скромнее, им из наследства СССР ничего не досталось.

И вот эти колоссальные активы и являются залогом вечной лояльности ФНПР олигархическому режиму, с которым, по идее, профсоюзы должны бороться. Но нет, больше двух десятков депутатов от ФПНР сидят во фракции "Единой России" в Госдуме, а в ее фракциях в региональных парламентах и вовсе без счета.

Но вот что-то поменялось - режиму, который перешел к прямому руководству без всякого демократического флера, поддержка профсоюзов уже не нужна. Никакая "революция льгот" образца 2005 года уже невозможна, а зачем тогда содержать огромную армию зажравшихся профсоюзных чиновников?

Забавно, конечно, что деприватизация началась не с нефтяных вышек и металлургических гигантов, а с профсоюзной олигархии, но у нынешнего режима много парадоксов.

Естественно, раскулачивание профсоюзов вовсе не означает смены приоритетов режима на обогащение. Тут как с ЮКОСом, идет передел собственности, а не ее реальная национализация. Хотя, вполне возможно, на отобранной у профсоюзав собственности и появится какое-то "лечебно-санитарное управление" в ведении Минтруда или государственный концерн "Профсоюзная путевка". Но характер присвоения прибыли все равно останется частным. Как в Газпроме или Роснефти...