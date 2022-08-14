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Московский листок

Осенью подорожают практически все продукты

Опубликовано 14.08.2022 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
Осенью подорожают практически все продукты

Продукты в России традиционно дорожают осенью. Особенно если хороший урожай. Тогда сильней дорожают.

Если сравнивать цены с летними месяцами, есть основания ждать плавного удорожания молочной продукции, яиц, колбасных изделий и овощей, рассказал агентству “Прайм” завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Завьялов.

Он напомнил, что цены на рыбопродукты и свинину растут в основном в конце года (когда идет забой скота и осушают пруды), а птица сезонно дорожает осенью. Кофе и чай обычно дорожают весь год, но в рамках общей инфляции, без резких скачков. Фрукты дорожают с мая по июнь, в августе традиционно дешевеют, а в сентябре постепенно цена растет...

Вы скажете, где логика? Продукты дорожают как раз в момент, когда их много.

А я вам отвечу словами Гайдара: "Рынок все отрегулирует!"

Тридцать лет ждем, наверно, уже скоро...

 А.Б.



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