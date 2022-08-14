Полиция начала гонять нудистов

Полиция приехала с проверкой на столичный нудистский пляж в Серебряном бору.

На видео правоохранители сообщили, что задерживают одну из отдыхающих за распитие алкоголя в общественном месте. Сама посетительница пляжа в кадр не попала, правонарушительницу отвезли в отделение полиции.

Ранее россиянина, проживающего недалеко от Серебряного бора, возмутили голые отдыхающие в природной зоне. Некоторые пользователи сети возразили, что нудистский пляж в этом месте существует уже много лет, а его посетители никому не мешают.

Отношение государства к голому телу меняется в зависимости от степени его репрессивности.

Так в свободные 20-е годы прошлого века голые люди смело загорали в самом центре Москвы, и это считалось нормальным. Как и общество "Долой стыд!" В 30-х этого ничего уже не было.

В 90-х легализовались нудистские пляжи, в том числе и тот самый в Серебряном бору. Ну а сейчас какой уж нудизм? За перепост сажают...

А.Б.