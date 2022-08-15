США и РФ на грани разрыва дипотношений

Признание России страной — спонсором терроризма в США приведет к разрыву отношений с Вашингтоном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Обычно после разрыва дипотношений следует официальное объявление войны.

Киссинджер пророчит войну США с нами и Китаем

Мария Захарова заявила, что если Вашингтон объявит Москву спонсором терроризма, это положит конец российско-американским отношениям. По мнению дипломата, США вынуждают другие страны признавать Россию страной — спонсором терроризма, поскольку «изоляция России не случилась». Пока на такой шаг решились только Литва и Латвия.

***

Видимо, "спонсором террооризма" Россия стала ввиду поддержки ДНР и ЛНР, которые сначала на Украине, а потом и в США стали называть "террористическими организациями. "Террористические организации" численностью в несколько миллионов человек.

Ровно с таким же успехом можно называть "террористической организацией" Тайвань, который США спонсирует уже лет семьдесят или больше...

Ну и в течение всей Афганской войны США открыто спонсировали Усаму бин Ладена и других террористов, которых потом сами признали террористами и сами же убили.

Ну а хваленой российской дипломатии надо было не сопли жевать в 2014-м году, а признавать банду Турчинова, захватившую власть на Украине и свергнувшую законного президента - террористами. Тогда все последующие события приобретали бы совсем другой окрас.

А.Б.