Москва тыловая

Многие, приезжающие с Донбасса в Москву или другой город центральной России, видят мирный гуляющий город, который не представляет, каково сидеть под обстрелами или без воды, как это чувствует Донецк.

Где-то далеко отсюда линия фронта, взрывы в Горловке, огненный вал под Авдеевкой и грохот канонады у Соледара.

У них перед глазами – сотни разрушенных домов в Попасной и Волновахе, взорванные мосты в Мариуполе и под Харьковом. И кажется несправедливой и абсурдной беззаботность гуляющих по ВДНХ и в Парке Горького.

Но стоит вслушаться в разговоры прохожих, посетителей кафе и пассажиров в трамвае, как начинаешь понимать, что огромное количество людей захвачено темой Украины и Донбасса.

Иду по бульвару вечером домой, и слышу, как совсем молодой парень объясняет юной спутнице разницу в артиллерии и РСЗО, причем делает это очень грамотно и просто. Я даже оглянулась, может это курсант, но нет, одет по гражданке, и стрижка совсем не военная.

Сижу в кафе, а за соседним столиком седые мужчины обсуждают стоимость восстановления Мариуполя в разных вариантах, что стоит реконструировать, а что нужно строить заново.

Еду в трамвае, а сзади пожилые тетушки рассуждают о том, куда нужно везти гуманитарную помощь в первую очередь – в Харьковскую область или в Северодонецк.

Пришла в гости к родственникам, далеким от всякой политики, а там женщины обсуждают необходимость бить по мостам, и с какого телеграмм-канала, Кассада или Зергулио, они начинают свое утро.

Но капиталистической парадигме, в которой мы живем, очень вредна мобилизационная риторика и настроения – падает потребительская активность, люди не берут кредитов, не тратят деньги на предметы роскоши, не организовывают дорогие вечеринки, а значит, снижается ВВП, ухудшаются все экономические показатели.

Но без мобилизации мы не сможем устоять в тяжелом противостоянии с Западом, цель которого – уничтожить Россию. Я говорю не о военном призыве, я, как раз, не сторонник посылать на военную операцию мобилизованных юнцов.

Я – о мобилизации всего общества, когда лозунг «Все – для фронта, все – для Победы!» стал главным фактором результата в Великой Отечественной.

И на фиг все капиталистические показатели успешности! Какая безработица? Нужно день и ночь строить новые заводы по выпуску беспилотников, клепать новые РСЗО и ракеты!

Какой избыток металла? Нужно строить тысячи танков и снарядов к ним!

Какой избыток леса и цемента? Предстоит восстановить тысячи домов и цехов!

Люди могут вынести очень многое. Когда я смотрю на оживающий Мариуполь, у меня слезы на глазах от того, как все эти простые люди возрождают вместе с городом свои надежды на будущее.

И русские люди смогут вынести тяготы и лишения. Но не обман и предательство.

А Москва – столица нашей родины. И она – вместе со всей родиной, я это точно вижу.