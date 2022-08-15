Пересмотр грабительской ельцинской приватизации начался!

Михаил Делягин: Суд вернул государству 1763 курортных объекта недвижимости, незаконно присвоенными бонзами официозного профсоюза ФНПР, производящего впечатление придатка и слуги "Единой России".

(До того были "Башнефть", Башкирия содовая компания и ещё 1 объект, но сейчас это похоже на разрыв неформального пакта либерастии и ФНПР о лишении трудящихся реальных прав).

Пока только в Кавминводах, но, надеюсь, дело пойдёт по всей стране.

Теперь надо защищать добросовестных предпринимателей, честно развивающих бизнес на выкупленных у приватизаторов из ФНПР объектах.