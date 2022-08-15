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Московский листок

Теракт в Армении - или фейк с хлопком?

Опубликовано 15.08.2022 в разделе комментариев 0

сми армения теракт
Теракт в Армении - или фейк с хлопком?

Число погибших в результате взрыва на оптовом рынке "Сурмалу" достигло шести. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

В результате взрыва пострадали более 60 человек, 17 считаются пропавшими без вести. В настоящее время спасательные работы продолжаются, пожар пока потушить не удалось. 

***

Наглядный пример победы Кремля над информационной сферой в России.

"Взрыв произошел в воскресенье днем на ереванском рынке "Сурмалу", в результате чего начался сильный пожар". Сообщение ТАСС, которое я цитирую, датироовано 20.44. И только после этого остальные СМИ начали давать информацию, по сути, дословно повторяя ТАСС. И без оценок, без предположений. Просто "произошел взрыв" и в результате него "начался пожар".

А в рехзультате чего произошел сам взрыв? Нет информации из официальных источников.

При этом нелепо думать, что ни у одного из российских новостников нет родных или знакомых в Ереване, что ничего не знали. Но факт! Вот, Кеосаян на "Спутнике" что-то тоам про бересту, которую нехорошо срезать с живых деревьев - девушка позвонила, ее это беспокоит... А о взрыве что-то ни слова.

Так и о ядерной войне мы узнаем сильно позже... Или, скорее всего, не узнаем.

В общем, Кремль есть с чем поздравить.

Вспомнилось: во время землетрясения 1988 года был в Армении, утром развозили гумпомощь по деренвням в горах, а ночью делали газету "Надежда", чтобы утром она вышла с самыми свежими новостями - главными новостями были списки тех, кого обнаружили, чтобы родные могли найти. Не было интернета, не было связи в пострадавших поселках, но новостные службы работали, как могли. 

Бывали и казусы - в первые дни люди, оказавшиеся под завалами, по понятной причине вообще не знали, что происходит. И был случай, когда иностранные спасатели (тогда в Армению моментально прилетели спасатели буквально со всего света) вывели на свет божий людей, те, увидав иностранную экипировку, выходили с поднятыми вверх руками - решили, что война началась...

А сегодня - вообще вакуум. В близкой, практически родной республике трагедия, а нам запрещено даже рот раскрыть до отмашки.

И мы со всем миром пытаемся конкурировать при такой информационной системе?

Анатолий Баранов



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