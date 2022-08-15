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Московский листок

Британия поможет Украине уничтожить Керченский мост

Опубликовано 15.08.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Британия поможет Украине уничтожить Керченский мост

Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала "Россия 1" эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.

"Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне", — написал Гончаренко.

Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В соотвествии с законами РФ попытка уничтожения моста через Кенрченский пролив может трактоваться исключительно как акт терроризма, причем в данном контекте - международного.

Если уже сегодня внешнеполитическое ведомство Великобритании не опровергнет в самых жестких выражениях украинского депутата, то мы будем иметь наглядный, подтвержденный на самом официальном уровне пример сотрудничества Лондона с международными террористами.

Ну представим, что в Москве официально переговаривались бы с кем-то, да хоть с талибами, о планах взорвать тоннель под Ла Маншем... Правда, у талибов нет таких планов.

Отдельный вопрос, почему вот уже 8 лет российский МИД делает вид, что в Киеве сидит правительство, а не банда террористов, захвативших власть.

И отдельный вопрос - министр обороны Великобритании имеет полномочия самостоятельно вести переговоры об уничтожении стратегических объектов на территории России? Или ему ушедний в отставку премьер Джонсон поручил? Или это королева так решила?

 А.Б.



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