Военная промышленность Запада празднует победу

Американский военный эксперт назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской.

По его мнению, теперь польским военным придется налаживать еще одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о заключении соглашения с Южной Кореей на поставку тысячи танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50. Эта техника должна заменить поставленные в качестве помощи Киеву образцы.

После передачи Украине нескольких сотен танков Т-72 Польша заявила о недостатке бронетехники. Власти приняли решение о срочной закупке 116 бывших в употреблении американских танков, первые из них уже прибыли в страну. Также Варшава приобрела еще 250 новых танков Abrams, они поступят до 2026 года.

Ну, по этим сообщениям, во-первых, можно судить о размерах помощи Запада украинской армии.

Численно на Украине сейчас одна из самых больших армий мира, а на ее вооружение "распатронили" сразу несколько европейских армий.

Поэтому беспокоиться о несоответствии корейского оружия польским системам вороружения не стоит беспокоиться - Польша воевать в ближайшее время не планирует.

Зато военно-промышленный комплекс Запада празднует победу - перевооружить почти все европейские армии! Это ж заказ века! И не надо думать, что военно-промышленный комплекс корейский - там ключевая доля у американцев, разумеется, и все образцы техники - американские по существу. Как первые корейские машины были копиями американских... Скажем, американские компании Raytheon и Northrop Grumman заявили, что они будут адаптировать под FA-50, который теперь поставляется в Польшу, радары с активной фазированной антенной решеткой, предназначенные для истребителей F-16. В состав номенклатуры вооружений самолета входят управляемые и неуправляемые ракеты американского производства, свободнопадающие и корректируемые бомбы, также американские. И так далее...