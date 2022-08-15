Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Военная промышленность Запада празднует победу

Опубликовано 15.08.2022 автором в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Военная промышленность Запада празднует победу

Американский военный эксперт назвал странной идею польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской.

По его мнению, теперь польским военным придется налаживать еще одну цепочку поставок, а также разрабатывать методы взаимодействия K2 с другими боевыми системами.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о заключении соглашения с Южной Кореей на поставку тысячи танков К2, более 600 гаубиц К9 и трех эскадрилий истребителей FA-50. Эта техника должна заменить поставленные в качестве помощи Киеву образцы.

После передачи Украине нескольких сотен танков Т-72 Польша заявила о недостатке бронетехники. Власти приняли решение о срочной закупке 116 бывших в употреблении американских танков, первые из них уже прибыли в страну. Также Варшава приобрела еще 250 новых танков Abrams, они поступят до 2026 года.

Ну, по этим сообщениям, во-первых, можно судить о размерах помощи Запада украинской армии.

Численно на Украине сейчас одна из самых больших армий мира, а на ее вооружение "распатронили" сразу несколько европейских армий.

Поэтому беспокоиться о несоответствии корейского оружия польским системам вороружения не стоит беспокоиться - Польша воевать в ближайшее время не планирует.

Зато военно-промышленный комплекс Запада празднует победу - перевооружить почти все европейские армии! Это ж заказ века! И не надо думать, что военно-промышленный комплекс корейский - там ключевая доля у американцев, разумеется, и все образцы техники - американские по существу. Как первые корейские машины были копиями американских... Скажем, американские компании Raytheon и Northrop Grumman заявили, что они будут адаптировать под FA-50, который теперь поставляется в Польшу, радары с активной фазированной антенной решеткой, предназначенные для истребителей F-16. В состав номенклатуры вооружений самолета входят управляемые и неуправляемые ракеты американского производства, свободнопадающие и корректируемые бомбы, также американские. И так далее...

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вокруг чего вращается?:
Результаты
Интернет-ТВ
Долой профсоюзных олигархов и нудистов?
Долой профсоюзных олигархов и нудистов?
15.08.2022
Пересмотр грабительской ельцинской приватизации начался!
Пересмотр грабительской ельцинской приватизации на...
15.08.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Маски возвращаются (0)
Военная промышленность Запада празднует победу (0)
Британия поможет Украине уничтожить Керченский мост (0)
Теракт в Армении - или фейк с хлопком? (0)
Пересмотр грабительской ельцинской приватизации начался! (2)
Долой профсоюзных олигархов и нудистов? (1)
Москва тыловая (4)
США и РФ на грани разрыва дипотношений (8)
Полиция начала гонять нудистов (8)
Осенью подорожают практически все продукты (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что сделал бы Сталин, став президентом России в 2022-м?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Деиндустриализация в интересах США: главная задача элиты ФРГ
Дарья Митина Дарья Митина: Знай наших!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Правительство Мишустина: поддержка модернизации инфраструктуры, промышленного экспорта и туризма
Дарья Митина Дарья Митина: Как Колобок отпраздновал день рождения
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss