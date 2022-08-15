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Московский листок

Маски возвращаются

Опубликовано 15.08.2022 в разделе комментариев 0

медицина эпидемия вирус
Маски возвращаются

Для снижения заболеваемости респираторными инфекциями россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Важно соблюдать меры предосторожности: носить маски в общественных местах. Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями", — сказал Чуланов журналистам.

Пока что эти меры носят рекомендательный характер, но по ходу развития эпидемической ситуации осенью и рекомендации Минздрава могут поменяться.

Заметим, специалист Минздрава говорит не о коронавирусной, а вообще о респираторных инфекциях.

 А.Б.



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