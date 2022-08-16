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Московский листок

25 американских снарядов по АЭС, помощь ощутимая

Опубликовано 16.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
25 американских снарядов по АЭС, помощь ощутимая

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Энергодар и наносить удары вблизи Запорожской АЭС, сообщила администрация города в Telegram.

В сообщении городских властей отмечается, что непрекращающийся массированный огонь по Энергодару со стороны ВСУ велся на протяжении часа из артиллерийских установок.

Позже член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за два часа ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району АЭС из американских гаубиц M-777.

***

Извинитье, конечно, что уделяю столько времени одному и тому же - обстрелам ВСУ Запорожской АЭС. Просто последствия этого могут быть весьма катастрофичными если не длдя всегоь мира, то для Европы точно.

Каков военный смысл стрельбюы по АЭС и жилым кварталам Энергодара? Никакого. Ну разве что украинские артиллеристы практикуются в стрельбюе из гаубиц М-777 под руководством американских инструкторов.

Америка далеко, до нее радиоактивное заражение в Запорожской области не дотянется. Зато рядом Запорожье, город с населением в 700 тысяч человек. Еще не 70 километров северней - миллионный Днепропетровск, недавно сокращенный до Днепра. И десятки городков поменьше. Включая Энергодар, который теперь для ВСУ чужой и неинтересный.

Надо бы провести полную эвакуацию Энергодара, включая сюда и весь персонал электростанции- кто ж имеет право отправлять гражданских людей под обстрел. И сообщить украинской стороне, чтоб не тратили дорогие американские снаряды - АЭС сама скоро взорвется...

А.Б.



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