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Московский листок

Самое время в прифронтовом Николаеве стричь газоны

Опубликовано 16.08.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Самое время в прифронтовом Николаеве стричь газоны

Затишье прошлой недели сменилось ожесточением обстрелов промзон в Николаеве.

Опять зазвучали взрывы в районе ЮТЗ, в Зайчевском и в районе Новозаводской.

Ситуация с водой становится нестерпимой, все больше домов и целых кварталов отключают от воды из-за разрушения сетей, вызванных соленой водой, подаваемой прямо из лимана.

На этом фоне взрыв негодования вызвала информация, что Сенкевич не может толком отчитаться, куда же дели 56 миллионов, выделенных на восстановление водоснабжения.

Водовод, естественно, не восстановили, воду качают без очистки прямо из лимана, набурили с полтора десятка скважин, в которых вода, по словам начальника горводоканала, такая же соленая…а где остальные деньги?

Где-где, в карманах, у кого надо, что вы, как маленькие, не понимаете?

Масла подлил и руководитель коммунального предприятия «Николаевские парки», который на голубом глазу отчитался, что они уже украли (ой, потратили) с начала года 17 миллионов на зеленые насаждения, и планируют почти столько же еще потратить (украсть).

Самое время в прифронтовом Николаеве стричь газоны (или капусту).

На этом фоне почти незаметно позвучало намерение руководителя управления ПО КУЛЬТУРЕ (!!) переименовать улицу Пушкинскую. Незачем Мыколаиву иметь улицу с таким названием.

Это через русский Николаев проезжал Пушкин по пути в Одессу, это в русском Николаеве стоял памятник великому русскому поэту, а Мыколаив будет иметь очередную улицу имени Гнилосырова (реально есть такой украинский поэт).

После обстрелов встречный поток все же стал слабее потока выезжающих, и Николаев становится еще более безлюдным.

Этому способствует огромная безработица – уже и Ким признал, что 80 процентов горожан потеряли работу.

Не удивительно, что на досках объявлений появляются приглашения на работу экономистом на полный рабочий день с зарплатой 6 500 гривен (грязными!), налог на Украине – 19.5 процента (18 – подоходный, и 1.5 % - военный сбор), значит, на руки человек получит 5 230 гривен – 8 600 в рублях.

Учитывая подорожавшую вдвое (до 14 гривен) маршрутку, человеку хватит только на хлеб и на воду.

Впрочем, можно рассчитывать на гуманитарку. Ее уже не дают всем желающим, в общей очереди. На всех желающих, конечно, не хватает.

Только по спискам социальных служб.

Зато развернулись с гуманитарной помощью баптисты, евангелисты и прочие американские и европейские «церкви». Пакетами с крупой и бутылками растительного масла они привлекают новых адептов, понятно, что во время всеобщей бедности, у них появляются новые возможности распространить свое влияние куда шире, чем в сытом обществе.

И конечно, взрыв обсуждений в местных пабликах вызвала новость о создании в Снигиревке ВГА и назначение туда руководителем николаевца Юрия Барбашова.

Он сам николаевский, его знают многие, и все понимают – назначение в Снигиревку Барбашова – признак того, что Россия приходит в Николаевскую область. Навсегда.



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