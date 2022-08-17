Судье - отпуск. Пенсионерам - гроб

В настоящее время (август, 2022 г.) в Пролетарском суде г. Ростова-на -Дону слушаются иски, поданные администрацией города, на жильцов дома по пер. Кривошлыковский 4. Администрация стремится выселить жильцов из дома для их же блага, конечно. А «несознательные» жильцы активно сопротивляются.

Отметим, что администрация (после того как выкинуть жильцов оперативно, в пожарном порядке, силами МЧС не получилось) даже начала предлагать компенсации. Как ни странно, значительная часть жильцов и этого не оценила. Особо отметим, что почему-то всё чаще инициативы нашей заботливейшей власти, направленные исключительно на благо населения, категорически не находят у оного населения ровно никакого понимая. Интересно, чем вызвана подобная несознательность, неразумность и неблагодарность?

Впрочем, вернёмся к нашим судам. 12 августа 2022 года перед ликом Фемиды предстал один из жильцов дома, пенсионер Валерий Коротков. Дело его, как и большинство дел по данному поводу, вёл судья Дмитрий Попов. Запомним эту фамилию. Жителям дома она знакома особенно сильно, буквально до боли.

Валерий Коротков хотел предоставить суду целую кипу газет. Цитаты из выступлений некого Логвиненко (главы администрации Ростова), во время которых оный Логвиненко говорил, что поможет отремонтировать дом (вместо того, чтобы сносить), цитаты из Голубева (губернатора области так зовут), который тоже уверял, что ростовчанам нужно помочь спасти аварийное здание.

Суд не соизволил разбираться в вопросе, почему высшие руководители города и области обещают одно, а приказывают другое. Суд вообще не соизволил дать Короткову (хоть он и участник процесса) слово. Его защитника малость послушали и хватит чести.

Отметим, что судья удовлетворил поданное со стороны Короткова ходатайство об экспертизе стоимости жилья. Подобные ходатайства подаются всеми выселяемыми жильцами. Дело в том, что оценка стоимости жилья данная фирмой, назначенной администрацией, расходится с аналогичной оценкой данной независимыми экспертами на 200-500 тысяч (по разным квартирам). Данные ножницы цен отрезают для жильцов возможность купить новую квартиру аналогичную прежней.

Так что согласию судьи с этим ходатайством (о назначении экспертизы) можно было бы и порадоваться, но судья избрал экспертную контору ООО «Прайм», цена экспертизы в которой где-то так раз в 7 превышает среднюю цену подобной экспертизы. В данном случае - 32 тысячи. Это где-то полторы пенсии Короткова. Причём, потребовал оплатить экспертизу вперед, до 2 сентября 2022 года. Вот вынь да положь оперативно полторы своих пенсии. Не можешь? Кануло твоё право на защиту и предъявление доказательств.

Отметим, что в соответствии с п. 4 ст.95 ГПК РФ «Размер вознаграждения (эксперта) определяется судом по согласованию со сторонами и по соглашению с экспертами, специалистами», но судья Попов про такое не слышал. Дополнительно отметим, что все судьи, ведущие дела по данному дому, возлагают оплату на жильцов, однако только Попов назначает фиксированные и краткие сроки оплаты. Особое внимание обратим на то, что именно у Попова большинство дел по данному дому, в том числе, по всем активным жильцам.

Почему именно судья Попов проявляет такую финансовую строгость и принципиальность?

Существует непроверенная информация о том (чисто оценочное суждение), что экспертная организация, назначенная судьей, заносит ему (судье) процент, а у судьи Попова скоро отпуск и деньги ему нужны оперативно. А, может, его просто сверху попросили прессануть неугодных жителей дома. Или он уродился такой моральный и принципиальный.

В любом случае, нервотрёпка, которой уже который месяц подряд подвергаются жильцы (многие совсем не молодые люди) дала вполне ожидаемый результат. К настоящему времени одна из обитательниц дома умерла от инсульта, другая только что попала в больницу в прединсультном состоянии.

«Если бы у нас было правовое государство, за это кто-то бы ответил», — комментируют жильцы. Что тут ещё можно сказать? Насколько автору материала известно — некоторое время назад РФ научилась выращивать защиту прав русскоязычных, что называется, на экспорт. Данное благое событие было встречено всеобщим ликованием граждан. Автору материала представляется, что когда РФ освоит защиту прав русскоязычных для собственного потребления, ликование граждан усилится многократно!

Напоминаем, трещина в доме по адресу Кривошлыковский 4 присутствует уже боле 10 лет. Именно жильцы лет так 10 пытались обратить внимание городских властей на трещину.

Почти 10 лет трещина не представляла угрозы, дом только поставили в очередь на капремонт, да и то после множества писем жильцов и депутатских обращений. А потом — раз-раз-раз! администрация заказывает экспертизу. Администрация объявляет чрезвычайное положение. Администрация посылает коммунальщиков отрезать газ. Администрация требует от жильцов срочно эвакуироваться в дом по Улановскому 15 (максимальная дальность от центра, максимальная близость к канализационному отстойнику, размещение по принципу — комната на семью, изобилие тараканов и мышей).

Автор не знает, чем вызван такой резкий рост угрожающей силы трещины. Жильцы имеют информацию о том, что на территорию нашёлся застройщик. В любом случае, в результате общественной огласки, заградительного поста и акций протеста (проведённых жильцами), депутатских запросов (депутаты от КПРФ — Евгений Бессонов (Госдума) и Наталья Оськина (Гордума Ростова) — экстренное выселение не состоялось. В настоящее время власти пытаются решить вопрос через суд.