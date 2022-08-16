В Крыму ЧП на подстанции, возможно, теракт

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место пожара на трансформаторной подстанции под городом Джанкоем на севере региона.
Как сообщают местные жители ЧП произошло в селе Майское под Джанкоем. В 6 утра загорелся третий трансформатор на ПС 330 Кв «Джанкой». Очевидцы также сообщают о взрывах. Местные жители слышали громкие хлопки. Сейчас из разных точек виден черный дым.
«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», - написал в своем Телеграм-канале Сергей Аксенов.
Ну что ж, официальной информации нет, а вот украинский терроризм есть.
Трансформатор на ПС может загореться, конечно, и по естественной причине, но, судя по реакции властей, у которых какая-то информация, конечно, есть, "добрые люди" помогли.
Логика тут такая же, как и во время подрыва ЛЭП в 2014-м году, и при перекрытии Северокрымского канала: крымчане, оставшись без воды и света, разом полюбят Украину и потребуеют вернуть их под власть Киева.
Около двух тысяч жителей эвакуированы из Майского сельского поселения - видимо, первая партия сторонников Украины в Крыму.
Ну и плюс, конечно, поставки более дальнобойной техники резко увеличивают возможности Украины в достижении популярности в Крыму. Надо обязательно убить кого-нибудь, чтобы крымчане поняли - у Украины в отношении них самые серьезные намерения...
Кстати, на бархатный сезон я все равно собираюсь в Крым. Война войной, а обед по расписанию.
А пожар в районе сельского поселения Майское в Крыму произошел из-за детонации боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселения.
По словам чиновников, боеприпасы сдетонировали на бывшей ферме, которую сейчас используют военные.
О причинах детонации боеприпасов пока не сообщается...
А.Б.
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маркиз Наф-Наф написал 16.08.2022 12:11
Как некогда "партнеры" делали вид, что верят заявлениям Москвы о народных восстаниях на востоке Украины, так сейчас Россия делает вид, что не понимает, как на воздух взлетают аэродромы и склады.
этого удивительного сайта написал 16.08.2022 12:07
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Есть ли на планете страна хуже РФ?
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Да.
Нет.
Не знаю.