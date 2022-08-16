Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушные границы России

Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Это оказался самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная граница России была нарушена в районе мыса Святой Нос.
Однако благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31бм британское воздушное судно удалось вытеснить за пределы российской территории, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Я что-то не понял - лучший в мире высотный перехватчик МиГ-31 вытеснил нарушителя границы, а не сбил его? Почему?
Боимся нарушить и без того отвратительные отношения с Британией?
Так вон турки сбили наш самолет, пилот погиб, спецназовец погиб при эвакуации второго пилота - и ничего, Эрдоган лучший друг и турецкие помидоры на каждом столе.
Почему не сбили? Пилота можно спасти, потом долго допрашивать и показывать по телевизору, клеймя агрессивную политику НАТО. Как Пауэрса в свое время.
А.Б.
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этого уважаемого сайта написал 16.08.2022 11:57
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Есть ли на планете страна хуже РФ?
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Да.
Нет.
Не знаю.