Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушные границы России

Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Это оказался самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная граница России была нарушена в районе мыса Святой Нос.

Однако благодаря действиям экипажа российского истребителя МиГ-31бм британское воздушное судно удалось вытеснить за пределы российской территории, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

Я что-то не понял - лучший в мире высотный перехватчик МиГ-31 вытеснил нарушителя границы, а не сбил его? Почему?

Боимся нарушить и без того отвратительные отношения с Британией?

Так вон турки сбили наш самолет, пилот погиб, спецназовец погиб при эвакуации второго пилота - и ничего, Эрдоган лучший друг и турецкие помидоры на каждом столе.

Почему не сбили? Пилота можно спасти, потом долго допрашивать и показывать по телевизору, клеймя агрессивную политику НАТО. Как Пауэрса в свое время.

А.Б.