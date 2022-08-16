Россияне рассказали про мечту о хорошей пенсии

Россияне считают, что для комфортной жизни размер пенсии, которую они получают от государства, должен составлять около 40 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Средняя сумма, названная респондентами в ответ на вопрос, какая ежемесячная сумма обеспечила бы им комфортную жизнь, составила 39 638 рублей. При этом опрошенным мужчинам была необходима сумма больше, чем женщинам: 43 908 рублей против 37 465 рублей соответственно.

Жители Москвы и Петербурга считают, что на пенсии должны получать в среднем 49 103 рубля, других городов-миллионников — 43 918 рублей. При этом сельские жители были бы довольны ежемесячной выплатой в размере 33 736 рублей.

Очень интересный опрос. Особенно для меня, с пенсией в Москве в 15 тысяч рублей. Больше не наработал.

Ну я сегодня опрос аналогичный поставил - пока мало респондентов. Но тенденция есть - половина хочет пенсию в 80 тысяч, четверть 60 тысяч, а на 40 тысяч согласны лишь 29 процентов. А в комментариях предлагают поднять планку до 100 и даже 200 тысяч.

А.Б.