Снова появятся матери-героини. А отец-героин?

Президент Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей.

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", - говорится в документе.

В общем, разумно, но есть два вопроса.

Первый - кто и почему отменил это звание, существовавшее в СССР? И почему восстанавливают только сейчас, спустя 30 лет?

И второе - а отец этой оравы ни при чем? Не в том дело, что пыхтел и старался, пока будущая героиня расслабившись получала удовольствие. А в том, что эту ораву надо кормить и воспитывать, и здесь роль отца никак не меньше получается.

А.Б.