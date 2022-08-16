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Московский листок

Снова появятся матери-героини. А отец-героин?

Опубликовано 16.08.2022 в разделе комментариев 1

дети брак рождаемость
Снова появятся матери-героини. А отец-героин?

Президент Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате поощрения в размере 1 миллиона рублей.

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", - говорится в документе.

В общем, разумно, но есть два вопроса.

Первый - кто и почему отменил это звание, существовавшее в СССР? И почему восстанавливают только сейчас, спустя 30 лет?

И второе - а отец этой оравы ни при чем? Не в том дело, что пыхтел и старался, пока будущая героиня расслабившись получала удовольствие. А в том, что эту ораву надо кормить и воспитывать, и здесь роль отца никак не меньше получается.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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дорогой редактор
этого удивительного сайта написал 16.08.2022 11:53
Хорошо бы провести на сайте опрос.
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Есть ли на планете страна хуже РФ?
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