В Крыму ЧП на подстанции, возможно, теракт #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 25 американских снарядов по АЭС, помощь ощутимая https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Крыму ЧП на подстанции, возможно, теракт https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушные границы России https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Россияне рассказали про мечту о хорошей пенсии https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Снова появятся матери-героини. А отец-героин? https://forum-msk.org/material/news/1...



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