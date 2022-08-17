Финны закрыли туризм для своих единственных почитателей

"Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз", - цитирует агентство ТАСС главу МИД Финляндии Пекку Хаависто.

***

В спокойном 2011 году Финляндию посетило 7,3 млн туристов, из них доля туристов из России составила 45 %. Общая сумма потраченных туристами в 2011 году денег составила 2,2 млрд евро. Если смотреть в пропорции, то ежегодная потеря из-за отказа от туристов из России - это миллиард евро.

Общая сумма бюджета Финляндии составит 64,8 млрд евро с дефицитом в 6,9 млрд евро. Вот из этого дефицита миллиард - просто так спущен в унитаз.

Причем туристы из России делали и самые большие покупки в Финляндии. Теперь не будут. Кому, кроме русских, нужен шоппинг в Финляндии? Европейцам? Или, может, китайцам, которые весь этот "финский" товар и производят?

Что до классического туризма, то Финляндия очень бедна достопримечательностями. Больше скажу - нет ни одной достопримечательности, ради которой специально стоило бы туда ехать.

Ну а "курортный" отдых вблизи полярного круга... Пожалуй, только русские способны ехать зимой в Рованиеми, чтобы понять, что делать там абсолютно нечего, только париться в сауне и пить водку на морозе.

В общем, удачи, наши дорогие финские друзья!

А.Б.