Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, заявили в ФСБ.

"Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов", — отмечается в релизе.

Диверсия, как отметили в ФСБ, привела к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС".

Я еще в 2014-15 годах подробно освещал вопросы украинского терроризма, желающие могут поднять архив, он в доступе.

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А.Б.