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Московский листок

Курская АЭС подверглась атаке диверсантов

Опубликовано 17.08.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Курская АЭС подверглась атаке диверсантов

Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, заявили в ФСБ.

"Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов", — отмечается в релизе.

Диверсия, как отметили в ФСБ, привела к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС".

Я еще в 2014-15 годах подробно освещал вопросы украинского терроризма, желающие могут поднять архив, он в доступе.

Насколько мне известно, реакцией российской стороны стала блокировка ФОРУМа.мск Генпрокуратурой. Ну чтоб не писали лишнего, не тревожили начальство...

Даже удивительно, что сейчас заговорили - могли сказать как обычно, что подрыв ЛЭП носил чисто техногенный характер или был вызван несчастной любовью, как подрывы армейских мин-ловушек в Ростове-на-Дону в свое время...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Эх, ма написал 17.08.2022 11:00
Солнцево, Заречье, Немчиново, Новопеределкино все в дыму и гари. В Мещерском парке воняет аж кашлять начинаешь.
И тишина!
Ни одной новости в интернете!
Путин и есть диверсант, нацист, экстремист и террорист.
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