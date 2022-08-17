Курская АЭС подверглась атаке диверсантов

Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, заявили в ФСБ.
"Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов", — отмечается в релизе.
Диверсия, как отметили в ФСБ, привела к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС".
Я еще в 2014-15 годах подробно освещал вопросы украинского терроризма, желающие могут поднять архив, он в доступе.
Насколько мне известно, реакцией российской стороны стала блокировка ФОРУМа.мск Генпрокуратурой. Ну чтоб не писали лишнего, не тревожили начальство...
Даже удивительно, что сейчас заговорили - могли сказать как обычно, что подрыв ЛЭП носил чисто техногенный характер или был вызван несчастной любовью, как подрывы армейских мин-ловушек в Ростове-на-Дону в свое время...
А.Б.
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Эх, ма написал 17.08.2022 11:00
И тишина!
Ни одной новости в интернете!
Путин и есть диверсант, нацист, экстремист и террорист.