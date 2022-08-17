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Московский листок

Россию хотят выкинуть с мирового алмазного рынка

Опубликовано 17.08.2022 в разделе комментариев 1

кризис экономика
Россию хотят выкинуть с мирового алмазного рынка

Страны Евросоюза, США, Канада и Украина призвали присвоить алмазам из России статус «кровавых» из-за ситуации на Украине, сообщила газета New York Times.

Вопрос был поднят еще на собрании Кимберлийского процесса в июне. Однако тогда решение, которое, согласно правилам организации, должно быть единогласным, было заблокировано Россией, Белоруссией и Китаем. Это понятно.

Отмечается, что Россия зарабатывает миллиарды долларов. «Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», — приводятся в материале слова представителя Госдепартамента США председателю Кимберлийского процесса (КП), занимающегося вопросом «конфликтных алмазов».

По данным издания, некоторые страны уже запретили импорт российских необработанных алмазов, однако бриллианты из России все равно попадают на Запад.

Вы ищете в этом сообщении мораль? А я вижу только бизнес.

И вспоминаю как один из Оппенгеймеров приезжал к Горбачеву после известия о том, что Россия собирается сама, без посредников, выйти на международный рынок бриллиантов.

До того мы поставляли только небоработанные камни, где-то по 1 доллару за килограмм. Грабеж, конечно, но было заключено соглашение. И Речь шла не о выходе из соглашения, а о тайной поставке на рынок российских бриллиантов. И во главе авантюры столя целый член Политбюро.

Не знаю, что сказал Оппенгеймер Горбачеву, но проект немедленно прикрыли.

Сейчас, видимо, готовится новая авнтюра - выкинуть с рынка одного из двух крупнейших поставщиков алмазов и резко поднять цены на бриллианты. В условиях неустойчивости мировых денег - очень перспективная идея...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Эх, ма написал 17.08.2022 11:03
Путинскую Россию хотят выкинуть, а без банды Путина вход свободный. Так зачем этот больной старик?
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