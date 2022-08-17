Все ли боеприпасы взорвались?

Взрывы на складе боеприпасов на севере Крыма прекратились, сообщила ТАСС глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.
Она отметила, что обстановка в районе Джанкоя спокойная, и добавила, что вскоре состоится совещание штаба по ликвидации последствий, после чего будет оцениваться ущерб.
Из-за взрывов боеприпасов были повреждены частные жилые дома, несколько из них сгорели. Также повреждены линии электропередач, электростанция, участок железной дороги.
В Минобороны России назвали пожар и детонацию боеприпасов диверсией.
А я напомню, что масштабные взрывы складов боеприпасов на юге тогдашней Украины мистическим образом совпадали раньше с крупными поставками вооружений в разные конфликтные точки мира. Под Мелитополем, помнится, дважды взрывались одни и те же объекты.
Ничего не хочу сказать, просто вспомнилось по случаю...
А.Б.
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