Все ли боеприпасы взорвались?

Взрывы на складе боеприпасов на севере Крыма прекратились, сообщила ТАСС глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

Она отметила, что обстановка в районе Джанкоя спокойная, и добавила, что вскоре состоится совещание штаба по ликвидации последствий, после чего будет оцениваться ущерб.

Из-за взрывов боеприпасов были повреждены частные жилые дома, несколько из них сгорели. Также повреждены линии электропередач, электростанция, участок железной дороги.

В Минобороны России назвали пожар и детонацию боеприпасов диверсией.

А я напомню, что масштабные взрывы складов боеприпасов на юге тогдашней Украины мистическим образом совпадали раньше с крупными поставками вооружений в разные конфликтные точки мира. Под Мелитополем, помнится, дважды взрывались одни и те же объекты.

Ничего не хочу сказать, просто вспомнилось по случаю...

А.Б.