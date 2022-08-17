Украину покинул уже каждый четвертый житель

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число покинувших Украину после 24 февраля уже приблизилось к 11 млн человек.

Почти 2 млн украинцев находятся в России, 6,5 млн — в европейских странах (большинство в Польше — 1,2 млн).

Выезд лиц мужского пола призывного возраста от 18 до 60 лет ограничен, поэтому 90% беженцев — это женщины и дети.

По состоянию на 1 января 2018 года по данным Госстата Украины, численность населения достигла 42 216 766 постоянных жителей - это без Крыма, но с Донбассом.

Если вычесть его и население занятых российскими войсками территорий, то под контролем Киева находится не более 25 миллионов человек всего.

При этом Киев заявляет о наличии у него под ружьем миллионна солдат - как КНДР с населением в 22 миллиона тоже имеет миллионную армию.

Мобилизационный резерв Украины вызывает вопросы... Уже сегодня Арестович назвал главной проблемой украинской армии нехватку пехоты с бронетехникой.

В общем, смертников не хватает.

А.Б.