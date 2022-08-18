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Московский листок

Военные начали компанию по запугиванию призывников

Опубликовано 18.08.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев
Военные начали компанию по запугиванию призывников

Что там в Николаеве?

Еще совсем недавно местные «патриоты» в своих пабликах излучали идиотскую эйфорию, размножая посты и фейковые фото об окружении много тысяч русских солдат на правом берегу Днепра, и о близком наступлении на Херсон.

Но редкая птица долетит до середины Днепра, редкий патриот проживет две недели в тумане вранья.

И вот уже среди них уныние и предчувствие «второго Мариуполя». Не добавило оптимизма и заявление Георгия Туки – заминистра по вопросом перемещенных лиц, об грядущей обязательной эвакуации населения из Николаева. У местного населения растет ощущение, что скоро именно Николаев станет эпицентром нового военного обострения.

Мобилизация не снижает своего накала, кроме полиции и работников военкоматов, повестки могут вручать и работодатели, и социальные службы и даже руководители вузов.

Все это привело к тому, что многие молодые николаевцы тихо сидят у бабушек в деревне, на дачах, а кто побогаче – в черноморских пансионатах.

Военные начали компанию по запугиванию призывников, и николаевские СМИ публикуют о заведенном уголовном деле против уклониста из Первомайска Николаевской области.

Тот, по всей вероятности, вместо того, чтобы незаметно слинять после получения повестки, отказался ее получать, и теперь ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Кстати, очень неплохая альтернатива вероятному распылению на молекулы после прилета «Солнцепека».

Как всегда, «кому война, а кому – мать родна». В Николаеве возбудили дело против владельцев магазина оружия, который продавал поддельные бронежилеты, шлемы и прочее снаряжение волонтерам, которые отправляли эту амуницию украинским военным.

Вообще, тема волонтерства на Украине – неохваченный Клондайк для расследователей безудержного воровства пожертвований и перепродажи гуманитарной помощи.

Я уверена, что многие волонтеры, покупавшие в этом магазине фейковые бронежилеты, не защищающие ни от чего, были отлично в курсе, какое фуфло они приобретают…. Но деньги не пахнут, последний хапок, так сказать.

Государство тоже не упускает своего. Заметно упавшие цены на бензин и дизель побудили правительство предложить возвратить акциз и НДС на него. И если вчера на николаевских заправках можно было увидеть бензин по 45 гривен, то после возвращения акциза и НДС, цена опять вернется к прежним 55-60 грн. А не надо было привыкать!

Зато «патриотические» СМИ начинают новую компанию по раскручиванию репрессий против «сторонников Русского мира».

Как якобы спонсоров николаевского Антимайдана 2014 года стали упоминаться фамилии задержанного юриста Арбатского, бывшего депутата Игоря Копейки и прочих.

Как человек, имеющий самое непосредственное отношение к руководству Антимайданом в Николаеве, могу сказать, что я тогда даже фамилии такой «Арбатский» там не слышала, как ни одной гривны не поступало от указанных персонажей. Как, впрочем, ни от кого другого.

Но могу посочувствовать юристу Арбатскому, с которым стремятся расправиться исключительно из-за того, что он, вероятно, не исповедует бандеровские взгляды.

Ночными ракетами попали по известному зданию николаевской Киево-могилянки. На днях известный ТГ канал известил, что там располагаются военные.

Экскурсия в приемную комиссию вуза, проведенная сразу после публикации, не убедила ракеты, направленные в здание. В огромном здании на большой территории можно всегда выделить помещение для подобной экскурсии.

Но в целом, по центру города бьют редко, стремясь не задеть плотную жилую застройку. Основные удары приходятся на промышленные зоны и порты.

Хотя после освобождения восстанавливать придется и заводы и вузы и жилые здания.

И русские имена улиц и площадей.



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