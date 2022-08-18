Америка смеется над визовыми ограничениями ЕС для русских

Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу, отметил журналист Уильям Наттрас в статье для The Wall Street Journal.

"Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель.

По мнению Наттраса, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима.

***

Однако же запрещает выдачу виз россиянам не The Wall Street Journal, это происходит в других инстанциях. С 18 августа, то есть сегодня, Эстония вводит ограничение на выдачу виз гражданам России и въезд на территорию государства с уже выданной в Эстонии шенгенской визой. На очереди Латвия и Финляндия.

Финны закрыли туризм для своих единственных почитателей

Мы можем возмущаться - это совсем против принципов "единой Европы", о которой мы мечтали, и это довольно мерзко выглядит, но что толку? Стыд глаза не выест.

А что ж нам делать? А ничего!

От нас ничего не зависит ни тут, ни там.

Кроме одного - ряд стран, таких как Финляндия и прибалтийские режимы, не имеют вообще никакого туризма, кроме российского. Надо было деньги вкладывать не в их развитие, а в собственные территории - чем Калининград или Выборг хуже? Если б в них так вкладывали, как в Таллинн и Ригу, то ничем. Сейчас, конечно, отличия есть.

Сейчас есть крымский вопрос - будет там жемчужина русского юга или нет? Ну и азовские курорты для отдыха могут быть ничуть не хуже иных многих - если вкладывать в их развитие.

И если стремиться отдыхать там, а не в непонятных местах, где нас не ждут, где нас не любят и не любили никогда.

И тогда, глядишь, и Европа откроется - настоящая, а не прибалтийский суррогат...

А.Б.