Российскую делегацию могут не пустить в ООН

Россия вновь поднимает вопрос выдачи виз США членам делегации, чтобы те могли посетить ГА ООН.

Сессия состоится в сентябре. В Совфеде и Госдуме считают, что риск невыдачи виз российской делегации во главе с Сергеем Лавровым «немалый».

В конце февраля этого года Вашингтон в рамках санкций против российского министра запретил ему въезд в США.

А чего хотели-то?

По большоу счету, "ялтинский мир" давно рухнул, и ООН как главный инструмент этого мира просто уже изжила себя. Или изживает.

Мир стоит перед Третьей мировой войной, некоторые считают, что она потихоньку уже идет - какая уж тут ООН?

А.Б.