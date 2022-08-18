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Московский листок

Российскую делегацию могут не пустить в ООН

Опубликовано 18.08.2022 в разделе комментариев 1

Российскую делегацию могут не пустить в ООН

Россия вновь поднимает вопрос выдачи виз США членам делегации, чтобы те могли посетить ГА ООН.

Сессия состоится в сентябре. В Совфеде и Госдуме считают, что риск невыдачи виз российской делегации во главе с Сергеем Лавровым «немалый».

В конце февраля этого года Вашингтон в рамках санкций против российского министра запретил ему въезд в США.

А чего хотели-то?

По большоу счету, "ялтинский мир" давно рухнул, и ООН как главный инструмент этого мира просто уже изжила себя. Или изживает.

Мир стоит перед Третьей мировой войной, некоторые считают, что она потихоньку уже идет - какая уж тут ООН?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 18.08.2022 11:11
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