Москву накрыло дымом

Запах гари от пожаров из Рязанской области добрался до центра Москвы. Как сообщает РИА Новости, из-за дымки башни Москва-сити еле различимы с Садового кольца.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ближайшие 36-48 часов направление ветра не изменится и дым от пожаров будет также нести на Москву. Сейчас сильный запах гари ощущается на западе и юго-западе города, в центре концентрация смога слабее.

Не знаю, сегодня я проснулся из-за дыма, закрыл окна, но все равно дымит - невооруженным глазом видно.

Такое уже бывало, и именно в августе, это привело к отставке министра здравоохранения столицы Сельцовского, потому что федеральный министр здравоохранения Голикова не увидела никакой статистики повышения смертности. Объяснение, что августовская статистика будет готова только в сентябре, тогдашнего министра не убедили, и минздрав продолжал действовать согласно июльской статистике, которая была обычной. Голикова пошла на повышение, Сельцовский на пенсию, москвичи на погост.

Наверно, опять в сентябре нам расскажут, что выросла смертность...

А.Б.