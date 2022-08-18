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Московский листок

Надо реже использовать аресты. В отношении предпринимателей

Опубликовано 18.08.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Надо реже использовать аресты. В отношении предпринимателей

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев призвал российских судей реже использовать аресты в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел, его слова приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Также глава Верховного суда добавил, что внимательно следит за практикой по делам в отношении бизнесменов. По его словам, арестовывать человека, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности, можно только в том случае, если он «не имеет постоянного места жительства на территории РФ, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения либо он скрылся от органов предварительного расследования или от суда». В остальных случаях должны избираться альтернативные меры пресечения.

Хорошо, наверно, безнесменам.

А вот врачей Сушкевич и Белую 23 августа повезут в суд из СИЗО. Врачи люди ненадежные, могут сбежать, наверно. Хотя вроде бы четыре года идут следствия и суды... Да и куда сейчас сбежишь? Разве что в Монголию.

https://www.youtube.com/watch?v=RokpAJwEjVE&t=578s

Видимо, чтоб сразу было ясно - осудят, и надолго.

 А.Б.

 



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