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Московский листок

Под властью алчных кретинов

Опубликовано 18.08.2022 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль

«Люди, у которых нет никаких принципов, никогда не поймут тех, у кого они есть».

Эль Мюрид

Иногда теряешься – может они не идиоты, может они специально так? Вот под надуманным предлогом затормозили поставки газа в Европу, и набившаяся в телевизор «интеллектуальная элита» враз захлебнулась радостными соплями от того, что европейцы в нынешнюю зиму испытают некие трудности с теплом. А у меня сомнения – а не хитрый ли это план самого Запада? Не он ли приказал фашистам Кремля вызвать проблемы с отоплением в Европе?

Ну, положим, европейцы действительно замёрзнут зимой и что будет в итоге? Они встанут на колени пред Россией, начнут клясть свои правительства и умолять Путина, чтобы он разрешил поцеловать его в жопу? Вы серьёзно этого ожидаете? А, может вам не надо судить всех людей по себе? По себе, развалившим великую и справедливую страну только потому, что Советский Союз плохо обеспечивал своих паразитов колбасой!

А я считаю более вероятным, что ухудшение снабжения теплом вызовет глубокую ненависть европейцев к нам, к русским. И вызовет соответствующую реакцию западного сообщества, которое в десяток раз мощнее России по численности населения, и во многие десятки раз мощнее экономически и в военном отношении. Причём, это будет ненависть европейцев не к пресловутому путину, а именно к нам – к русским. И я боюсь, что сообразительные пропагандисты Запада готовят европейцев именно к такой ненависти.

Вот немецкий журнал «Der Spiegel» выпустил новый номер с анонсом: «Он народ: почему так много россиян поддерживают Путина». На обложке это сообщение и фото решительно-злобного мужика в футболке с цветами российского флага и портретом одного из артистов в роли Путина на груди.

https://ic.pics.livejournal.com/gepatiy/90610372/24645/24645_original.png

 

Как видите, немцев убеждают, что народ и Путин едины в своём порыве быть злобными фашистами. Не Путин фашист, а все русские - фашисты. Правда, авторы статей об этом не стали пугать немцев результатами опросов общественного мнения, только намекая на оглушительность числа русских, поддерживающих путина, авторы статей даже усомнились в этих числах: «никто не знает, сколько россиян поддерживают эту войну, поскольку достоверных опросов в диктатурах нет». Да уж!

Надо быть безнадёжно наивным, чтобы во время войны верить «опросу общественного мнения», тем более, не просто при дикой цензуре, но и при отправке в лагеря даже не просто граждан, а и депутатов, всего лишь за слово «мир».

Нет, ну, как вы себе этот опрос представляете? Вот звонок пенсионеру и вопрос: «Вы поддерживаете спецоперацию на Украине?». И что вам ответит бедный старый пердун, насмотревшийся по телевизору не только воплей «Вечернего мудозвона», но и сообщений, что противников войны сажают в тюрьмы? Тут даже и без безусловных фальсификаций результатов опроса, будет получен нужный кремлёвским фашистам результат.

Все наши умники твердят, что народ в России тупой, я тоже нынешними гражданами России не восхищаюсь, но ведь прежде всего тупые вы – «интеллектуальная элита» народа. Это же вы, «интеллектуальная элита» затащили во власть в России этих фашистов, заменив воровской мразью так-сяк народную власть в СССР.

Как вам, высокообразованным дебилам, это объяснить? На каких примерах?

Давайте вот на таком. Сможете ли вы понять, что чем больше денег остаётся в стране, в которой отсутствуют олигархи, в которой министры получали зарплату едва ли в трое-четверо выше среднего рабочего их министерства, любой гражданин будет жить намного лучше, чем в стране, из которой ценности вывозятся, а их стоимостное выражение в деньгах в страну не возвращается не только в виде эквивалентного количества импортных товаров, но и в виде крашеной бумаги, под названием «доллары»?

Вот возьмите внешнюю торговлю в СССР.

https://img-fotki.yandex.ru/get/4517/111554736.d/0_890ea_23fff624_XXL

 

Как видите, практически всё время импорт СССР был равен экспорту, мало того, в 70-х и конце 80-х импорт порою даже превосходил экспорт. А теперь возьмите те же показатели сегодняшней России.

Вот «Динамика объёмов экспорта и импорта России в 1994—2019 годах (млрд. долларов США)»:

https://topwar.ru/uploads/posts/2022-04/-import-rf.png

 

И ведь дураки восхитятся, а подонки обязаны восхититься – «во, как Путин поднял внешнюю торговлю, во, как обогатил народ!». При чём тут кремлёвские фашисты? Они ведь превратили экономику России в экономику колонии Запада и всё благосостояние России зависит исключительно от цен на сырьё, вернее, от цен на энергоносители. Вот динамика цены на нефть:

https://www.economist.com/sites/default/files/images/print-edition/20200411_BBC154.png

 

Кривые – максимумы и минимумы – на обоих графиках точно соответствуют друг другу: поднимаются цены на нефть – поднимается и стоимость российского экспорта.

Но ведь главное в другом – при нынешней фашистской власти ежегодно минимум 100 миллиардов долларов не возвращалось в Россию, оседая за рубежом, причём, чем выше была цена на нефть, тем больше был уровень грабежа, достигая в «тучные годы» свыше 200 миллиардов долларов.

А теперь эти кремлёвские дебилы ещё и начали войну с Украиной, посему эту вывезенную разницу Запад изымет и поделится ею с Украиной.

Не помню, давал ли я уже старое своё интервью на 18,5 минут, которое наговорил каналу «Спец» 4 года назад, посему просто повторю его, поскольку оно по теме.

 



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