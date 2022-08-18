Надо реже использовать аресты #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал... #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Америка смеется над визовыми ограничениями ЕС для русских https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Российскую делегацию могут не пустить в ООН https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Москву накрыло дымом https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Салман Рушди жив и ему лучше, чего нельзя сказать о свободе слова https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Надо реже использовать аресты. В отношении предпринимателей https://forum-msk.org/material/news/1...



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