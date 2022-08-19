Война пришла в Россию

Вашингтон разрешил Украине использовать западное оружие для ударов по Крыму, сообщает Politico.

«Конечно, мы не выбираем цели, и вcё, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», – цитирует анонимного представителя Белого дома Politico.

Кроме того, издание подчёркивает, что Белый дом придерживается позиции «Крым – это Украина».

***

В Керчи сработала система ПВО.

Пользователи социальных сетей опубликовали несколько видео, на которых слышны взрывы. Утверждается, что ролики сняты в Керчи.

Сообщается о двух взрывах. Пресс-служба администрации Керчи добавляет, что звук напоминал раскаты грома, а у автомобилей сработали сигнализации.

***

Ну и в тему - три серьезных взрыва на объектах в Крыму и подрыв воинских складов под Белгородом.

Шутки кончились. Война пришла на территорию РФ. Справедливая или нет - не тот вопрос, который требует немедленного ответа. А если несправделивая, то пусть обстреливают?

Сначала разгром противника, а потом разбор полетов. В противном случае разбор полетов будет проводить другая, победившая сторона.

А.Б.